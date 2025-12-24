Kars’ta kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesi girişinde bir trafik kazası meydana geldi. Volkan Ş. idaresindeki 35 ADP 810 plakalı otomobil ile Eflatun Ü. idaresindeki 25 AAC 573 plakalı kamyon çarpıştı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Volkan Ş. yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 yaralı

82 yaşındaki sürücü şarampole yuvarlanan araçta öldü

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Volkan Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle oluşan trafiği kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak için yolda gerekli önlemleri aldı.