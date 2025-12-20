Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 yaralı

Kaza, Balıkesir–Edremit kara yolunun Şapçı rampaları mevkiinde meydana geldi. Mehmet Emin U. yönetimindeki 10 ADT 610 plakalı otomobil, Kadir Tufan K. idaresindeki 34 UR 8075 plakalı ciple henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Müzeyyen U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İvrindi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.