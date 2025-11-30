82 yaşındaki sürücü şarampole yuvarlanan araçta öldü

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Akşehir ilçesine bağlı Engili Mahallesi yolunda gerçekleşti. Ali Fidan idaresindeki 42 U 2125 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

EKİPLERİN ÇABASI YETERSİZ KALDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler araçta sıkışan sürücüye müdahale etti. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Fidan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden Ali Fidan’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş sebebini belirlemek üzere başlattığı incelemeyi sürdürüyor.