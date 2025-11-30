Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında gerçekleşti. Elazığ Murat Turizm firmasına ait olduğu öğrenilen yolcu otobüsü, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Aracın sürücüsünün kimliği ve otobüsün plakası ile ilgili bilgilerin henüz netleşmediği belirtildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, devrilen otobüste bulunan yolculardan 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada araçta bulunan 21 kişi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahalinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla alınarak tedavi edilmek üzere Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.