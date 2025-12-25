Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana'da 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Acı olay, Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde yaşandı.
İKİ ÇOCUĞUNU GÖĞSÜNDEN VURDU
Akşam saat 21.00 sıralarında meydan gelen olayda, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple kızı Derin ve engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu.
EV SAHİBİNE GİDİP POLİSE HABER VERMESİNİ İSTEDİ
Kiracı, daha sonra ev sahibin yanına giderek çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polise ihbarda bulunmasını istedi. Bunun üzerine tekrar eve dönen baba Kiracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.
Ev sahibi durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA VE İKİ ÇOCUĞU OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Kiracı ile çocukları derin ve Doruk'un cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
EŞİNDEN KISA SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ
Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtildi.