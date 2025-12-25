Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Yayınlanma:
6 Şubat Hatay depremlerinden sonra ailesiyle Adana'ya yerleşen ve kısa süre önce eşinden ayrılan İbrahim Kiracı, 11 ve 13 yaşlarında iki çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.

Adana'da 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Acı olay, Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde yaşandı.

adanada-biri-engelli-iki-cocugunu-oldur-1078695-320121.jpg

İKİ ÇOCUĞUNU GÖĞSÜNDEN VURDU

Akşam saat 21.00 sıralarında meydan gelen olayda, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple kızı Derin ve engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu.

adanada-biri-engelli-iki-cocugunu-oldur-1078696-320121.jpg

EV SAHİBİNE GİDİP POLİSE HABER VERMESİNİ İSTEDİ

Kiracı, daha sonra ev sahibin yanına giderek çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polise ihbarda bulunmasını istedi. Bunun üzerine tekrar eve dönen baba Kiracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

3 çocuğunu vahşice katletti! Eşine gönderdiği kan donduran mesaj ortaya çıktı3 çocuğunu vahşice katletti! Eşine gönderdiği kan donduran mesaj ortaya çıktı

Ev sahibi durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

adanada-biri-engelli-iki-cocugunu-oldur-1078694-320121.jpg

BABA VE İKİ ÇOCUĞU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Kiracı ile çocukları derin ve Doruk'un cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

adanada-biri-engelli-iki-cocugunu-oldur-1078693-320121.jpg

EŞİNDEN KISA SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Türkiye
Karabük’te motosiklet devrildi: Astsubay ağır yaralandı
Karabük’te motosiklet devrildi: Astsubay ağır yaralandı
Sokak ortasında çatışma: Yoldan geçen masum vatandaş yaralandı
Sokak ortasında çatışma: Yoldan geçen masum vatandaş yaralandı