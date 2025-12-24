Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı

Ali Koç, gözaltına alınan Sadettin Saran ile ilgili kararını yakın çevresi ve eski yönetim kurulu üyelerine iletti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu'na (ATK) test yaptırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Verilen örneklerden kan, tükürük ve tırnak testleri negatif çıktı. Ancak saç testinin pozitif çıkması nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı.

ALİ KOÇ'TAN SADETTİN SARAN'A DESTEK

Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından eski başkanlardan Ali Koç kararını yakın çevresine iletti. Sercan Hamzaoğlu'nun açıklamasına göre Ali Koç, Saran'a destek kararı verdi.

"SARAN'IN ARKASINDA OLALIM"

Ali Koç'un yakın çevresine "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim" dediği öne sürüldü.

"ÇATLAK SÖZ DUYMAK İSTEMİYORUM"

Haberde ayrıca Ali Koç'un eski yöneticilerine de "Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun" dediği aktarıldı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılığın Sadettin Saran için açıklaması ise şu şekilde:

Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

