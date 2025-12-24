Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı

Türkiye, kış aylarına girilmeden yapılan sezonluk tahminlerde sık sık vurgulandığı üzere mevsim normallerinin üzerinde geçen sıcaklıklarla Aralık ayını bitirmeye yaklaştı.

Yılbaşı için ise uzmanlar, havanın döneceği tahmininde bulunurken Meteoroloji'den beklenen haber geldi.

METEOROLOJİ 'KUVVETLİ' NOTUYLA İL İL UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINDA GÖRÜNDÜ

Haftalık hava tahmin haritasında İstanbul'un kapısında görünen kar yağışını da paylaşan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren düşeceğini hafta sonu ise mevsim normallerinin altına gerileyeceğini öngördü.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7 gece 6 ila 8 ; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden sonra batısı 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.