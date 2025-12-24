Kar Sibirya'dan yola çıktı! AKOM uyardı: Yılbaşında lapa lapa yağacak

Kar Sibirya'dan yola çıktı! AKOM uyardı: Yılbaşında lapa lapa yağacak
Meteoroloji haftalık tahminlerde İstanbul'un kapısına gelecek kar yağışını gösterirken haftalık tahminlerinde güncellemeye giden AKOM uyardı. Megakentte birden düşecek sıcaklıklar için tarih veren AKOM verilerine göre beklenen kar yılbaşında lapa lapa yağacak. Kar beklentisinde üçüncü kez güncelemeye giden Orhan Şen ise adres verdi: Kar Sibirya'dan yola çıktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kapısında görünen kar yağışını paylaşmış hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren düşeceğini, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına gerileyeceğini açıklamıştı.

Beklenen kar y6ağışı için bir açıklama da İBB AKOM'dan geldi.

AKOM UYARDI: YILBAŞINDA LAPA LAPA YAĞACAK

AKOM'dan yapılan uyarıda da Cuma günü yaşanacak sıcaklık düşüşüne işaret edilirken ani düşüşün yaşanacağı tarih ise Pazar günü olarak açıklandı.

kar-sibiryadan-yola-cikti-akom-uyardi-yilbasinda-lapa-lapa-yagacak-3.jpg

28 Aralık'ta başlayan soğuk havaların megakenti buz kestirmesi beklenirken kar yağışı müjdesi de verildi. AKOM o açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."

kar-sibiryadan-yola-cikti-akom-uyardi-yilbasinda-lapa-lapa-yagacak.jpg

29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 0 en yüksek 4 derece olması beklenirken; "Karla karışık yağmurlu ve yüksekler karlı" uyarısı geldi.

KAR SİBİRYA'DAN YOLA ÇIKTI!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de karın geleceği adresi açıkladı. İstanbul için kar beklentisi yüzde 65'e çekilirken sosyal medyadan paylaşım yapan Orhan Şen, temkinli yaklaşarak şunları söyledi:

"30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında.

kar-sibiryadan-yola-cikti-akom-uyardi-yilbasinda-lapa-lapa-yagacak-2.jpg

Marmara Bölgesi'ne poyrazdan gelecek hava, Sibirya üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde kar yağışı görülebilecek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

