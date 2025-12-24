Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede

Otomotiv sektörü derneği ACEA'nın salı günü açıkladığı üzere, bu sonuç geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4'lük bir artışı temsil ediyor. Ancak bu rakam, pandemi öncesi seviyenin hala önemli ölçüde altında. Satışlardaki büyüme özellikle İspanya'da güçlüydü ve bir milyondan fazla otomobil satıldı. Almanya'da ise yüzde 0,7'lik bir artış kaydedildi. Buna karşılık, İtalya ve Fransa'da otomobil satışları yıl başından bu yana düşüş gösterdi.

Beklendiği gibi, en popüler sürüş sistemi hibrit oldu. Yeni otomobillerin üçte birinden fazlasında bu tür bir kombine sürüş sistemi bulunuyor. Elektrikli otomobillerin payı %16,9'a yükseldi. Öte yandan, benzinli ve dizel otomobiller, düzenlemelerin ve üreticilerin kendi tekliflerinin baskısı altında müşterilerin gözünden düşüyor. Satılan yeni otomobillerin sadece %27'si benzinli motora sahipken, bu oran bir yıl önce üçte birin üzerindeydi. Dizel otomobillerin satışları ise daha da kötü durumda ve sadece %9'luk bir pazar payına sahip; bu durumun başlıca nedeni ise çoğu markanın artık dizel otomobil sunmamasıdır.

Üreticiler arasında Volkswagen Grubu, Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Cupra ve Porsche markaları altında yüzde beş daha fazla otomobil satarak lider konumunu daha da güçlendirdi. Renault yüzde 6,5, BMW ise yüzde 6,1 oranında artış kaydetti. Opel, Peugeot ve Fiat gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis ise düşüş trendini sürdürerek yüzde 5,5 oranında kayıp yaşadı. Hyundai, Toyota ve Ford da satışlarında düşüş kaydeden markalar arasında yer aldı.

Tesla'nın satışları yaklaşık beşte iki oranında düşerek sadece 130.000 araca gerilerken, Çinli rakibi BYD 110.000 araç satarak Tesla'nın biraz gerisinde kaldı.