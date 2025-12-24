Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kentin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen çekimler sırasında ilginç bir doğa olayı yaşandı. 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı üzerinde uçurulan dron, havada süzülen bir kartalın hedefi oldu. Kartalın kapıp zirveye bıraktığı cihaz, profesyonel dağcıların saatler süren tırmanışıyla geri alınabildi.

Olay, Tunceli Müzesi’nde görevli arkeolog Özgür Şahin’in, kentin doğal güzelliklerini kayıt altına almak ve tanıtımını yapmak amacıyla Ovacık ilçesindeki karla kaplı Sultanbaba Dağı’nda çekim yaptığı sırada meydana geldi. Şahin’in kontrolündeki dron, 3 bin metre yükseklikte görüntü kaydederken bölgede uçan bir kartalın ilgisini çekti. Drona yönelen yırtıcı kuş, cihazı havada yakalayarak pençeleriyle götürmeye başladı.

6 SAATİN ARDINDAN DRON BULUNDU

Kartal, bir süre havada taşıdığı dronu daha sonra dağın sarp zirvesine bıraktı. Kartalın drona yaklaşması, cihazı yakalaması ve taşıması anbean dron kamerasına yansıdı. Cihazına kendi imkanlarıyla ulaşması mümkün olmayan Özgür Şahin, durumu ve dronun düştüğü son konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi. Bölgeye intikal eden dağcılar, yaklaşık 6 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Yapılan aramada dron, kartalın bıraktığı noktada zarar görmemiş halde bulundu. Cihaz, dağcılar tarafından indirilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

