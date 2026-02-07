Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Zararsız sanılan günlük alışkanlıkların böbrek sağlığını sessizce tehdit ettiği ortaya çıktı. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen böbrek yetmezliğinin ardında beslenme hatalarıyla birlikte özellikle reçetesiz kullanılan ağrı kesiciler yer aldı. Uzmanlar, bilinçsiz ilaç tüketimi ve yanlış içecek tercihleri nedeniyle böbreklerde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabildiğini vurguladı.

Beslenme şekli organların fonksiyonlarını doğrudan etkiler. Zararsız gibi görünen günlük alışkanlıklar zamanla vücutta hasara yol açabilir. Vücudun yükünü taşıyan böbrekler de özellikle içecekler ve beslenme tercihlerinden olumsuz etkilenir.

DÜNYA GENELİNDE ALARM VERİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 850 milyondan fazla insan böbrek hastalıklarıyla mücadele ettiği aktarıldı. Bilim dünyası, bu artışın ardındaki gizli nedenlere odaklanırken, günlük yaşamda fark edilmeden yapılan hatalar ön plana çıktığı görüldü.

agri-kesiciler-recete.jpg

REÇETESİZ AĞRI KESİCİLER BÜYÜK RİSK

Böbrek hasarının en yaygın ancak en az önemsenen nedenlerinden biri reçetesiz satılan ağrı kesicilerin olduğu öğrenildi. Mayo Clinic’ten Dr. Andrew Rule, non-steroid anti-inflamatuar ilaçların (NSAİİ) uzun süreli kullanımının böbreklere giden kan akışını ciddi şekilde azalttığını belirtti.

eker-tuz.jpg

TUZ VE ŞEKER BÖBREKLERİN DÜŞMANI

Beslenmedeki yüksek sodyum ve işlenmiş şeker tüketimi, böbrek sağlığını tehdit eden en önemli faktörler arasında yer aldı. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Mallika Marshall, aşırı tuzun böbreklerin süzme birimlerinde hasara yol açtığını ve tansiyonu yükselttiğini vurguladı.

Her eve giriyor: Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yoluHer eve giriyor: Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu

su.jpg

SUSUZ KALMAK BÖBREKLERE ZARAR VERİYOR

Susuzluk hissini beklemek, böbrek sağlığı açısından büyük bir hata olarak değerlendirildi. Stanford Üniversitesi’nden Dr. Shuchi Anand, yetersiz sıvı alımının böbrek taşı ve kronik doku hasarına zemin hazırladığını ifade etti.

kola.jpg

ASİTLİ İÇECEKLER ERKEN YAŞLANDIRIYOR

Uzmanların uyarılarına göre, su yerine tüketilen asitli içeceklerin böbreklerin asit-baz dengesini bozduğu, bunun da böbrek dokusunda erken yaşlanma ve kalıcı hasara yol açabildiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Türkiye
Bakanlık duyurdu: 485 nokta daha madencilik faaliyetleri için ihaleye çıktı!
Bakanlık duyurdu: 485 nokta daha madencilik faaliyetleri için ihaleye çıktı!
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
80 kişiye mezar olmuştu: AKP’li müteahhit İşitmen ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
80 kişiye mezar olmuştu: AKP’li müteahhit İşitmen ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı