Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor

Beslenme şekli organların fonksiyonlarını doğrudan etkiler. Zararsız gibi görünen günlük alışkanlıklar zamanla vücutta hasara yol açabilir. Vücudun yükünü taşıyan böbrekler de özellikle içecekler ve beslenme tercihlerinden olumsuz etkilenir.

DÜNYA GENELİNDE ALARM VERİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 850 milyondan fazla insan böbrek hastalıklarıyla mücadele ettiği aktarıldı. Bilim dünyası, bu artışın ardındaki gizli nedenlere odaklanırken, günlük yaşamda fark edilmeden yapılan hatalar ön plana çıktığı görüldü.

REÇETESİZ AĞRI KESİCİLER BÜYÜK RİSK

Böbrek hasarının en yaygın ancak en az önemsenen nedenlerinden biri reçetesiz satılan ağrı kesicilerin olduğu öğrenildi. Mayo Clinic’ten Dr. Andrew Rule, non-steroid anti-inflamatuar ilaçların (NSAİİ) uzun süreli kullanımının böbreklere giden kan akışını ciddi şekilde azalttığını belirtti.

TUZ VE ŞEKER BÖBREKLERİN DÜŞMANI

Beslenmedeki yüksek sodyum ve işlenmiş şeker tüketimi, böbrek sağlığını tehdit eden en önemli faktörler arasında yer aldı. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Mallika Marshall, aşırı tuzun böbreklerin süzme birimlerinde hasara yol açtığını ve tansiyonu yükselttiğini vurguladı.

Her eve giriyor: Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu

SUSUZ KALMAK BÖBREKLERE ZARAR VERİYOR

Susuzluk hissini beklemek, böbrek sağlığı açısından büyük bir hata olarak değerlendirildi. Stanford Üniversitesi’nden Dr. Shuchi Anand, yetersiz sıvı alımının böbrek taşı ve kronik doku hasarına zemin hazırladığını ifade etti.

ASİTLİ İÇECEKLER ERKEN YAŞLANDIRIYOR