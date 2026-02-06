İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım

Yayınlanma:
Deprem bölgesine iş makinesi yetiştirmek için hız kadranını peçeteyle kapatıp 9 saatte İstanbul'dan Elbistan'a ulaşan TIR şoförü Kazım Budak, felaketin 3. yılında Kahramanmaraş'taki anma töreninde o günleri anlattı.

6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde, felaketin unutulmaz kahramanlarından biri olan TIR şoförü Kazım Budak, anma programına katılmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. İstanbul’dan yüklediği iş makinesini, ikinci depremin merkez üssü Elbistan’a ulaştırmak için sergilediği inanılmaz çabayla tanınan Budak, o günkü süratiyle afetin simge isimlerinden biri haline gelmişti.

"KADRANI PEÇETEYLE KAPATTIM"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle Milli İrade Meydanı’ndaki törene katılan Budak, yağışlı havaya ve kar fırtınasına rağmen bir an bile durmadığı o yolculuğu anlattı. "Mesele bir can olunca frene basmadan devam ettim" diyen Budak, o anki psikolojisini şu sözlerle ifade etti:

"Çalıştığım iş yerinden aradılar. Yardıma gideceksin Kahramanmaraş'a dediler. Ben de şirkete gittim, kepçeyi yükledik Kahramanmaraş'a devam ettik, geldik. Yollar tabii kar, tipi borandı ama hiçbir şeyi düşünmedik artık. Mesele bir can olunca son sürat, hiç mola vermeden, frene basmadan Kahramanmaraş'a devam ettim geldim. Önce Hatay'a gidiyorduk. Kayseri'den çevirdiler Elbistan'a. Kadranı ben peçeteyle kapatmıştım o zamanlar hiç görmeyeyim diye. Sıkışmadığın müddetçe de kesinlikle frene basmadım, bir yerde mola da vermedim. Fakat herkes benim gibi koşuyordu ama naçizane beni çekmişler. Atmışlar medyaya. Medyaya atınca da böyle sosyal medyada gündeme geldik."

6 Şubat'tan sonra deprem bölgesi "kalıcı" olarak değişti: Göç verileri ortaya çıkardı6 Şubat'tan sonra deprem bölgesi "kalıcı" olarak değişti: Göç verileri ortaya çıkardı

GÖZYAŞLARIYLA GELEN GURUR

Kazım Budak, Elbistan’a ulaştığında karşılaştığı manzaranın kendisini çok etkilediğini söyledi. Büyük bir üzüntü ve gözyaşıyla şehre girdiğini belirten Budak, "Milletle devletin el ele olduğunu görünce gurur duydum" diyerek duygularını dile getirdi.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

