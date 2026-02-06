6 Şubat'tan sonra deprem bölgesi "kalıcı" olarak değişti: Göç verileri ortaya çıkardı

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün 6 Şubat depremlerine ilişkin çalışması, afet sonrası yaşanan göçün boyutlarını ortaya koydu. Çalışmaya göre, deprem yılı olan 2023’te depremden etkilenen illerde gerçekleşen göç, uzun dönem ortalamasının 5,2 katına ulaştı.

6 ŞUBAT'TAN SONRA DEPREM BÖLGESİ "KALICI" OLARAK DEĞİŞTİ

Ankara merkezli Enstitü'nün yaptığı çalışma, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan nüfus hareketliliğini verilerle ortaya koydu.

“6 Şubat Depremlerinin Nüfus Üzerindeki Etkisi ve Göç Hareketleri” başlıklı çalışmada, depremin nüfus üzerindeki etkisi yıllara yayılan veriler üzerinden incelendi. Araştırma ve Veri Analizi Direktörlüğü’nün paylaştığı grafikler, deprem bölgesindeki illerin 2008 yılından bu yana net göç veren bölgeler olduğunu, ancak 2023 yılında yaşanan göçün olağan seyrin çok üzerine çıktığını gösterdi.

Deprem bölgesinde harcama önceliği halk değil şehir hastaneleri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, deprem yılı olan 2023’te söz konusu 11 il toplamda 293 bin 121 kişi net göç verdi. Deprem yılı hariç tutulduğunda ise bu illerin önceki yıllarda yıllık ortalama net göçünün 55 bin 970 kişi olduğu hesaplandı. Depremin ardından yaşanan göçün, derin ve kalıcı etkiler yarattığını gösteren araştırmaya göre, 2023’te gerçekleşen net göç miktarı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5,2 katına çıktı.

DEMOGRAFİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMİ GÖÇ VERİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Aynı yıl içinde depremden etkilenen 11 ilden toplam 739 bin 485 kişinin ayrıldığı belirtildi. Bu kişilerin yalnızca 179 bin 528’inin deprem bölgesindeki diğer illere göç ettiği, göç eden nüfusun yüzde 24,3’ünün bölge içinde kaldığı, büyük çoğunluğun ise bölge dışına çıktığı kaydedildi.

İnfografikte yer alan tabloya göre, 2023 yılında 2022 nüfusu baz alınarak yapılan değerlendirmede, nüfusuna oranla en fazla göç veren illerin Malatya, Hatay ve Adıyaman olduğu görüldü. Çalışma, 6 Şubat depremlerinin yalnızca fiziksel yıkıma değil, bölgenin demografik yapısında da derin ve kalıcı etkiler yarattığını, afet sonrası göçün uzun vadeli sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.