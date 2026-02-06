Deprem bölgesinde harcama önceliği halk değil şehir hastaneleri oldu

Deprem bölgesinde harcama önceliği halk değil şehir hastaneleri oldu
Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 3 yılda, iktidar "depremin yaralarını sarmakla" övünse de bölgede yapılan harcamalarda şehir hastaneleri ve müteahhitlere akan para dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 3 yıla rağmen, yıkılan 11 ildeki sağlık yatırımları "yok" denecek seviyede kaldı. Deprem bölgesindeki milyonlarca yurttaş nitelikli sağlık hizmetine erişemezken, kamu kaynaklarının aslan payı müteahhitlerin işlettiği şehir hastanelerine aktarıldı.

2025 verilerine göre 18 şehir hastanesine yapılan devasa yatırım, koca bir deprem bölgesine reva görülen bütçenin iki katını aştı.

ŞEHİR HASTANELERİNE 111 MİLYAR, 11 KENTE 56 MİLYAR TL

2024/02/22/6-subat-deprem1.jpg

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan rapor, deprem bölgelerindeki sağlık yatırımının yetersizliğini rakamlarla ortaya koydu.

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, 2025 yılında sadece 18 şehir hastanesine aktarılan tutar 111 milyar 100 milyon TL oldu.

Depremin yıktığı 11 şehre yapılan toplam sağlık yatırımı ise 56 milyar 335 milyon TL'de kaldı.

Deprem bölgesine ayrılan kaynak, şehir hastanelerine giden bütçenin ancak yarısına ulaşabildi.

PLANLANANIN ÜÇTE BİRİ BİLE YAPILMADI

2024/10/17/6-subat-depremlerindeki-zemin-kaymasi-t-374733-103643-min.jpg

2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde bölge için verilen sözler havada kaldı. Planlanan 328 milyar TL'lik dev bütçenin sadece 123 milyar TL'si (yüzde 38'i) hayata geçirilebildi.

Hastane yapımları için ayrılan bütçenin ancak %42'si kullanıldı.

Halkın en yakınındaki sağlık hizmeti olan birinci basamak yatırımları için öngörülen tutarın sadece %21'i harcandı. Bu kalem toplam bütçenin sadece %4'ünü oluşturuyor.

İLLER ARASINDAKİ ÇARPICI EŞİTSİZLİK

Yatırımların illere dağılımında ise tam bir adaletsizlik hakim. Depremden en çok etkilenen iller sıralamada geride kalırken, daha az etkilenen illere büyük kaynaklar aktarıldı:

HATAY: 26 Milyar TL

MARAŞ: 22 Milyar TL

URFA (Daha az etkilenen): 28 Milyar TL

Kilis için planlanan yaklaşık 4 milyar TL'lik yatırımın sadece 300 milyon TL'si (yüzde 8'i) harcandı. Osmaniye ise %56'lık gerçekleşme oranıyla en "şanslı" il oldu.

2026'DA TABLO DAHA DA KARARACAK

2024/09/24/son-dakika-6-subat-depremin-yerle-bir-olan-diyarbakirdaki-hisami-apartmaninin-muteahhiti-istiklal-caddesinde-yakalandi-cbza.webp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya'nın değerlendirmesine göre, sağlık yatırımları önümüzdeki yıl daha da gerileyecek:

"2026’da öngörülen harcama, şehir hastanelerine yapılacak ödemelerin sadece yüzde 30’una denk geliyor. Deprem bölgesindeki sağlık yatırım tutarı, 2025 rakamlarının bile altında kalacak."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

