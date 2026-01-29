Can Atalay’dan 6 Şubat depremleri raporu: Geçici konteynerler kalıcı oldu 3 yıldır sorunlar çözülmedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'daki mevcut durumu ortaya koyan 112 sayfalık bir rapor hazırladı. "Hatay Deprem Raporu 2026: Bir Afet, Bir Yönetim Krizi" başlıklı raporda, barınmadan sağlığa, eğitimden yeniden inşa süreçlerine kadar birçok alanda ciddi sorunlar tespit edildi.

BARINMA SORUNU ÜÇ YILDIR ÇÖZÜLMEDİ

Rapora göre, barınma sorunu üç yıldır çözülemedi ve konteyner kentler geçici olmaktan çıkıp kalıcı hale geldi. Teslim edildiği açıklanan konut sayısı ile fiilen yerleştirilen konutlar arasında farklar olduğu belirtilirken, "tek elden, şeffaf ve güncel bir veri sistemi" kurulmasının gerekliliği vurgulandı.

İHALELER ‘PAZARLIK’ USULÜ

Deprem sonrası inşa sürecinde pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalelerin şeffaflık ve rekabet açısından sorunlar doğurduğu kaydedildi. Kamu gücünün adaletli kullanılmadığına dair toplumda büyüyen bir şüphe bulunduğu ifade edildi.

HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Enkaz kaldırma ve moloz taşıma çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına uyulması, branda ve sulama zorunluluğu getirilmesi gerektiği belirtildi. Hava kirliliği verilerinin günlük açıklanması, PM2.5 izleme istasyonlarının artırılması ve ücretsiz maske ile solunum yolu aşı kampanyaları başlatılması önerildi. Barınma alanlarındaki hijyen, temiz su ve havalandırma standartlarının yükseltilmesi istendi.

ADALETE OLAN İNANÇ SARSILDI

Yıkılan apartmanlarla ilgili yargılama süreçlerinin çok yavaş ilerlediği, tutuklu yargılanan müteahhit sayısının çok az olduğu aktarıldı. Valilerin soruşturma izni vermemesinin adalet inancını sarstığı ve yargılamaların birkaç müteahhidin cezalandırılmasıyla sonuçlanamayacağı vurgulandı.

EĞİTİME ÖZEL BÜTÇE TALEBİ

Dayanıklı kalıcı okul binalarının bir an önce inşa edilmesi, konteyner yapıların tasfiye edilmesi, eğitime özel bütçe ayrılması, öğretmenlere barınma desteği sağlanması ve her okulda psikososyal destek birimleri kurulması gerektiği belirtildi.

GÖÇ VE GERİ DÖNÜŞ İÇİN DESTEK ÖNERİSİ

Göç ve geri dönüş süreci için kurumlar arasında ortak bir veri tabanı oluşturulması, haneler için onarım hibesi ve kredilerin artırılması önerildi.

VADEDİLEN PARALAR NEREDE?

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası"nda vaat edilip yatırılmayan tutarların, bağışların harcama kalemlerinin ve uluslararası yardımların kullanımının şeffaf bir şekilde açıklanması istendi.