Süsleyip 'küllerinden doğdu' demişlerdi: Erdoğan gidince Hatay yine küle döndü

Kahramanmaraş depreminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen Hatay'da altyapı, elektrik ve yol sorunları devam ediyor. Yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti için yaptığı geçici süslemelerin ardından kent yeniden şantiye alanına dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen Hatay'da temel sorunlar çözülmüş değil.

2025 sonlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için geçici olarak süslenen kent, ziyaretin ardından yeniden eski haline döndü.

BAKAN KURUM 'KÜLLERİNDEN DOĞDU' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ziyareti için Atatürk Caddesi brandalarla süslendi ve ışıklandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, süslü caddenin videosunu "Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor" ifadesiyle paylaştı. Aynı cadde bugün asfaltları sökülmüş ve altyapı çalışmaları devam eden bir şantiye görünümünde.

‘ALTYAPI YERİNE ŞOV’

Sözcü’deki haberde ifadelerine yer verilen Hatay Şehir Plancıları Odası Başkanı Serkan Koç, durumu şöyle özetledi: “Hatay'ı düğüne gider gibi makyajlamışlardı. Düğün bitti şimdi makyajı söktüler. Mevzuata göre önce altyapı sonra bina yapılır, burada şov yapmak için önce binaları diktiler, şimdi altyapıyla uğraşıyorlar.”

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan İnal Büyükaşık da benzer şekilde, “Devlet yetkilileri geleceği zaman asfalt döküp, sonra sökmek burada rutin oldu” dedi.

ELEKTRİK VE YOL SORUNU SÜRÜYOR

Hatay Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Özçelik, yaşanan belirsizliği anlattı: “Kentte sabah uyanınca hangi yolu kullanabileceğiniz belli değil. Kaç saat elektriğiniz olacak belli değil. Isınabilecek misiniz bilmiyorsunuz.”

Halk Meclisi Üyesi Hizam Hasırcı ise yolların durumu nedeniyle aracının çukura düştüğünü ve yürümenin bile imkânsız olduğunu belirtti.

‘TİYATRO İÇİN HAZIRLIK’

Hataylı bir vatandaş, süslü caddelerle ilgili eleştirisinde, “O caddeyi şimdi de depremin yıldönümünde oynayacakları tiyatro için hazırlayacaklar. Sorun çözmeye dair hiçbir çabaları yok, sadece 'çözüyoruz' algısı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

