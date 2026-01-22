Hatay'da Limak'ın madeni için ağaç katliamına nihai onay

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Limak Holding bünyesindeki Limak Çimento'nun Hatay'daki bentonit madenini genişletme projesi için nihai onayı çıkardı. Bu kararla, maden sahasının büyütülmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasının önündeki resmi engel kalkmış oldu.

SAHA DÖRT KAT, ÜRETİM İKİ KATIN ÜZERİNDE ARTIYOR

Projeye göre mevcut 20.69 hektarlık maden sahası, 81.76 hektara (yaklaşık 115 futbol sahası) genişletilecek. Yıllık 200 bin ton olan üretim kapasitesi ise 440 bin tona yükseltilecek. Projenin toplam maliyetinin 30 milyon 850 bin TL olacağı bildirildi.

EN AZ 4 BİN 273 AĞACIN KESİLMESİ PLANLANIYOR

Cumhuriyet'in haberine göre, proje alanının 16.79 hektarlık (yaklaşık dörtte birlik) bölümünde ağaç kesimi yapılacak. Bu kesimlerde en az 4 bin 273 ağacın yok edileceği, 8 santimetreden ince çaplı ağaçların bu sayıya dahil olmadığı belirtiliyor.

Limak Ankara'da bir köyü kapattı! Tarım arazilerine GES kuracak

BÖLGEDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TEHLİKE ALTINDA

Proje alanında yapılan incelemelerde 135 bitki türü (içlerinde 3 endemik tür), 6 kurbağa, 29 sürüngen, 88 kuş ve 45 memeli türü tespit edildi. Öncelikli koruma türleri arasında bir sürüngen, üç kuş ve iki memeli türünün bulunduğu aktarıldı.

Limak'ın altın madenine karşı halk harekete geçti!

HALKIN KATILIM TOPLANTISI YAPILAMADI

Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin bir parçası olan halkın katılım toplantısı, 30 Nisan 2024’te Hassa Akbez Mahallesi’nde yapılmak istendi. Ancak bölge halkı projeye karşı olduklarını ifade ederek toplantıyı yaptırmadı ve bilgi almak istemediklerini beyan etti. Buna rağmen Bakanlık, süreci tamamlayarak projeye nihai onayı verdi.