Limak'ın altın madenine karşı halk harekete geçti!

Limak'ın altın madenine karşı halk harekete geçti!
Yayınlanma:
Balıkesir Balya'da ilçesinde, Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik’in açmak istediği altın-gümüş madeni projesine yöre halkı ve çevre örgütleri tepki gösterdi. Halk, “Yaşam altından değerlidir” diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali için dava açtı.

Balıkesir’in Balya ilçesinde, Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik tarafından açılması planlanan altın-gümüş madeni projesine karşı yöre halkı ve çevre örgütleri dava açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali talep edildi.

ÇEVRECİLER O KARARI YARGIYA TAŞIDI

Balıkesir Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Gökçeyazı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği ile bölge sakinleri tarafından açılan dava dilekçesinde, projenin ormanları, su kaynaklarını, tarım arazilerini ve insan sağlığını geri dönülemez biçimde tahrip edeceği vurgulandı.

Limak Holding Ankara’da maden için izin aldı. Akbelen'deki zararımızı karşılayın diye iktidara rest çekmiştiLimak Holding Ankara’da maden için izin aldı. Akbelen'deki zararımızı karşılayın diye iktidara rest çekmişti

"MADEN SAHASININ YAKININDAN DİRİ FAY HATLARI GEÇİYOR"

Projeye ilişkin hazırlanan ÇED raporu, 910 sayfa ana metin ve eklerle birlikte toplam 8.720 sayfaya ulaşıyor. Raporda üzerinden değerlendirmelerde bulunan uzmanlar iki köyün haritadan silinebileceği, bozuk ormanlar hariç yaklaşık 19 bin 729 ağacın kesileceği, Manyas Kuş Cenneti’nin tehlikeye gireceği ve maden sahasına yakın diri fay hatlarının bulunması nedeniyle olası bir depremde atık barajlarının yıkılmasının felaket yaratabileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
TBMM'de DEM Parti ve İYİ Parti arasında Barzani krizi! Oturuma ara verildi tansiyon birden yükseldi
TBMM'de DEM Parti ve İYİ Parti arasında Barzani krizi! Oturuma ara verildi tansiyon birden yükseldi
Eşine baktığını iddia ettiği adamı öldürdü
Eşine baktığını iddia ettiği adamı öldürdü
Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası!
Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası!