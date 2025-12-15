Limak'ın altın madenine karşı halk harekete geçti!

Balıkesir’in Balya ilçesinde, Limak Holding’e bağlı Altınordu Madencilik tarafından açılması planlanan altın-gümüş madeni projesine karşı yöre halkı ve çevre örgütleri dava açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali talep edildi.

ÇEVRECİLER O KARARI YARGIYA TAŞIDI

Balıkesir Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Gökçeyazı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği ile bölge sakinleri tarafından açılan dava dilekçesinde, projenin ormanları, su kaynaklarını, tarım arazilerini ve insan sağlığını geri dönülemez biçimde tahrip edeceği vurgulandı.

Limak Holding Ankara’da maden için izin aldı. Akbelen'deki zararımızı karşılayın diye iktidara rest çekmişti

"MADEN SAHASININ YAKININDAN DİRİ FAY HATLARI GEÇİYOR"

Projeye ilişkin hazırlanan ÇED raporu, 910 sayfa ana metin ve eklerle birlikte toplam 8.720 sayfaya ulaşıyor. Raporda üzerinden değerlendirmelerde bulunan uzmanlar iki köyün haritadan silinebileceği, bozuk ormanlar hariç yaklaşık 19 bin 729 ağacın kesileceği, Manyas Kuş Cenneti’nin tehlikeye gireceği ve maden sahasına yakın diri fay hatlarının bulunması nedeniyle olası bir depremde atık barajlarının yıkılmasının felaket yaratabileceği ifade ediliyor.