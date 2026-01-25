Hataylı depremzedeler isyan etti! Bir halkı elektriksizliğe mahkûm edemezsiniz

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü yaklaşırken, Hatay'da depremzedelerin sorunlarının bir türlü çözülememesi protesto edildi.

Depremden en çok etkilenen noktalardan olan Defne ilçesine bağlı Tavla Mahallesi'nde, günlerdir elektrik olmadığını belirten yurttaşlar basın açıklaması yaptı.

DEPREMZEDELER ELEKTİRİK SORUNUNA İSYAN ETTİ

Tavla Mahallesi'nde kendi aldığı konteynerde yaşayan Sabahat Turunç, üç gündür elektrik kesintisi yaşadıklarını belirterek, “Konteynerde oturuyorum. Kendi paramızla aldık. Çok zor durumdayız. 3 gün üst üste elektrik yoktu, aramamıza rağmen. Faturamızı ödüyoruz. Kaçak varsa ceza yazsınlar, kabulümüzdür ama bu kadar mağdur duruma düşmek zorunda değiliz. Biz de halkız, vergimizi ödüyoruz, ülkemizi seviyoruz. Deprem olmasına rağmen kendi mahallemizi bırakıp bir yere gitmedik. Eşim yeni ameliyat oldu. Konteynerin içinde soba yakamıyoruz. Yazıktır, günahtır. Lütfen, duyun sesimizi" şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini 6 Şubat depremleri için kullanılan “asrın felaketi” söylemini hatırlatarak, yaşadıkları elektrik sorununu "asrın rezaleti" olarak nitelendirdi. Mahalle sakini, her türlü zorluğa ayak uydurduklarını ama elektriksiz yaşamın mümkün olmadığını dile getirdi.

"BİR HALKI HEDEF GÖSTEREREK ELEKTRİKSİZLİĞE MAHKÛM EDEMEZSİNİZ"

Defne Halk Meclisi üyesi Hizam Hasırcı, bugün, Tavla Mahallesi'ndeki utanç verici bir durum için toplandıklarını, bu utancın 2026 Türkiye’sinde halkı elektriksizliğe mahkûm edenlere ait olduğunu söyledi.

İnsanların karda kışta elektriksiz bırakıldığını, ısınmaları ve günlük ihtiyaçlarının giderilmesinin engellendiğini dile getiren Hasdırcı şöyle konuştu:

"Gerek Meclis’te gerek basın açıklamalarıyla biz halk olarak defalarca bu talebi yineledik. Toroslar'ın önünde eylem yaptık. Buna rağmen yetkililer sorunu çözmemektedir. Bugün burada toplanmamıza vesile olan bu yetkililerin utanması gerekirken çıkıp Samandağ'da veya herhangi bir ilçemizi hedef göstererek kaçak elektrik kullanımından dolayı bunların yaşandığını söylüyorlar. Bizler de şunu ifade etmek istiyoruz. Varsa kaçak elektrik kullanan işlem yaparsınız. Bir halkı komple hedef göstererek elektriksizliğe mahkûm edemezsiniz."

"İLÇEMİZDE ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Hatay’ın üç yıldır elektriksizliğe mahkûm edildiğini, artık hoşgörü sınırlarının aşıldığını söyleyen Hasırcı, sözlerini şöyle noktaladı: