İşte depremzedeye imzalatılan o boş senet

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında deprem bölgesindeki konut teslimatlarında yaşanan büyük bir skandalı gündeme getirdi. Özel, depremzedelere anahtar teslimi öncesinde imzalatılan ve üzerinde ödenecek tutar ile faiz oranlarının yazmadığı "boş senet" niteliğindeki belgeyi kürsüden gösterdi.

"BORÇ TUTARI: NOKTA NOKTA TL"

Özel'in paylaştığı ve "T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı" ibareli "Afet Borçlandırma Senedi"nin 2. maddesinde yer alan "Borçlanma Tutarı" kısmının boş bırakıldığı görüldü. Belgede vatandaşın borçlandığı miktar için "...................... TL" ifadesi yer alırken, depremzedelerin ne kadar borç altına girdiklerini bilmeden imza atmaya zorlandığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Murat Kurum'a seslenen Özel, "Murat Kurum, fıkra anlatsam virgülünü düzeltiyor. Hadi açıklama bekliyoruz. Ev teslim edilirken 'Bankaya toplam nokta nokta TL' borçlandığını kabul ediyor vatandaş. Bütün Hatay, bütün bölge buna şahit. Boş senede imza attırıyor musun, attırmıyor musun?" diye sordu.

"YÜZDE KAÇ FAİZ? O DA BOŞ!"

Belgenin "Akdi Faiz, Vergi ve Masraflar" başlıklı 4. maddesinde ise skandalın boyutu büyüyor. İlgili maddede, "Borçlu yaptığı borçlanma için yıllık %.... oranında akdi faiz ödemeyi, Bankaya olan borcunun ........ Yıl vadeli olduğu" ifadeleri yer alıyor ancak hem faiz oranı hem de vade yılı kısımları boş bırakılıyor.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye emekli zammı yanıtı: Versin önergeyi biz ona destek verelim

Normalde Afet Kanunu gereği afet konutlarından faiz alınmaması gerektiğini hatırlatan Özel, belgedeki faiz tuzağına şu sözlerle dikkat çekti:

"Kanuna göre faiz olmaz. Vatandaşa TOKİ ev yapmış, verecek. Avukat uyarıyor, 'Buradaki faize tire çek' diyor. Vatandaş tire çekince yetkili belgeyi alıyor, 'Hadi kardeşim git' diyor. Boş imzalamazsan, o faiz maddesini kabul etmezsen anahtarı vermiyorlar. Faizi yazın diyoruz yazmıyorlar, 'sıfır' yazın diyoruz onu da yazmıyorlar."

İktidarın depremzedeleri ucu açık, özel hukuk sözleşmesi yerine geçen belgelerle borçlandırdığını belirten Özel, tepkisini "Siz deprem bölgesinde o gün yaptığınızla yetersiz, başkalarının yaptığıyla inkarcı, bu yaptığınızla da hadsizsiniz!" sözleriyle dile getirdi.

Özel, AKP milletvekillerine ve Murat Kurum'a çağrıda bulunarak, "TOKİ konutları ve rezerv alanlar için vatandaşın ne kadar ödeyeceğini, bu ödemelerde faiz ya da TÜFE artışı alınmayacağını derhal ilan edin" dedi.