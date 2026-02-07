Durdurulan 2 otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı! 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Hatay'da emniyet ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurulan iki araçta 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan iki şüpheli ise tutuklandı.