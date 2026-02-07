Durdurulan 2 otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı! 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Hatay’da durdurulan 2 otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
DURDURULAN İKİ ARAÇTAN 10 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya Çevre Yolu Kuzeytepe Kavşağı ile Antakya–Reyhanlı Yolu'nda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
KAÇAK GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK
Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderilmeleri bekleniyor.
İKİ GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI
Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.DHA