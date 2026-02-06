Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı

Ocak ayında 121,7 dolarla tarih yazan gümüş, son 1,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yatırımcısını adeta ters köşe yaptı.

CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!

Zirveden bu yana değer kaybı yüzde 35'i aşarken, sabah saatlerinde 65 doların altı test edildi. Küresel banka devlerinden JP Morgan ise piyasadaki yangına karşı kritik bir "taban" aralığı vererek 2026 beklentisini açıkladı.

ZİRVEYE GÖRE YÜZDE 35 DEĞER KAYBI

Ocak ayında ons başına 121,7 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran gümüşte rüzgar tamamen tersine döndü:

Hızlı Gerileme: Sabahın erken saatlerinde 65 doların altı test edildi.

Kayıp Bilançosu: Tarihi zirveye kıyasla toplam değer kaybı yüzde 35'i aştı.

Haftalık Çöküş: Geçen hafta yüzde 18'lik düşüşle son 15 yılın en kötü performansını sergileyen gümüş, bu hafta da yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

GÜMÜŞÜ HANGİ FAKTÖRLER AŞAĞI ÇEKİYOR?

Analistler, gümüşteki bu "tarihi satış dalgasını" üç temel nedene bağlıyor:

Kevin Warsh Beklentisi: Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesi, doları güçlendirirken değerli metalleri baskıladı.

Jeopolitik Yumuşama: ABD ve İran arasındaki gerilimin geçici de olsa azalması, güvenli liman talebini zayıflattı.

Genel Risk Algısı: Kripto varlıklar ve borsalardaki sert satışlar, yatırımcıların nakde dönme isteğini (riskten kaçış) tetikledi.

JP MORGAN’DAN 2026 TAHMİNİ

Küresel finans devi JP Morgan, gümüşteki bu sert düzeltmeyi "yüksek değerlemenin doğal sonucu" olarak tanımladı. Bankanın yayımladığı notta şu öngörüler yer aldı:

Taban Arayışı: Kısa vadede 75-80 dolar bandında güçlü bir taban oluşabileceği ifade edildi.

2026 Hedefi: Mevcut düzeltmenin ardından 2026 yılı içerisinde 90 dolara doğru bir toparlanma ihtimalinin olduğu vurgulandı.