Gümüş de yatırımcısı da en dibe battı: Yok böyle düşüş!

Müthiş patlamasının ardından gümüş sert düşüşlere devam ediyor. Gece saatlerinde gram gümüş 89,79 TL'ye gerileyerek 90 TL'nin altına düştü. Son 1 ayda ulaştığı zirve fiyatın neredeyse yarısına kadar indi! Ons gümüş ise gece yine 64,18 dolara gerileyerek son 1 ayın dibini gördü. Gümüş kendiyle birlikte yatırımcısını da dibe vurdu...

6 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 102,02 TL

  • Ons gümüş (satış): 72,68 $

6 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram gümüş101,81102,02-1,07%7:35
Ons gümüş74,8372,68-1,29%7:49

5 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem5 Şubat 2026 kapanışBugün 6 Şubat 2026Fark
Gram gümüş (satış)104,93 TL102,02 TL-2,91 TL
Ons gümüş (satış)74,83 $72,68-2,15 $

6 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 101,81 TL

Gram gümüş satış: 102,02 TL

6 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 74,83 $

Ons gümüş satış: 72,68 $

6 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.764,96 TL

Gram altın satış: 6.766,39 TL

6 Şubat 2026 Altın Fiyatları

6 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5974 TL

Dolar (USD) satış: 43,6315 TL

Sterlin (GBP) alış: 59,1231 TL

Sterlin (GBP) satış: 59,1789 TL

Euro (EUR) alış: 51,4372 TL

Euro (EUR) satış: 51,4742 TL

6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

6 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

6 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

6 Şubat 2026 kripto piyasası

6 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

