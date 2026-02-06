Gümüş de yatırımcısı da en dibe battı: Yok böyle düşüş!
Müthiş patlamasının ardından gümüş sert düşüşlere devam ediyor. Gece saatlerinde gram gümüş 89,79 TL'ye gerileyerek 90 TL'nin altına düştü. Son 1 ayda ulaştığı zirve fiyatın neredeyse yarısına kadar indi! Ons gümüş ise gece yine 64,18 dolara gerileyerek son 1 ayın dibini gördü. Gümüş kendiyle birlikte yatırımcısını da dibe vurdu...
6 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|101,81
|102,02
|-1,07%
|7:35
|Ons gümüş
|74,83
|72,68
|-1,29%
|7:49
5 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|5 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 6 Şubat 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|104,93 TL
|102,02 TL
|-2,91 TL
|Ons gümüş (satış)
|74,83 $
|72,68
|-2,15 $
6 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 101,81 TL
Gram gümüş satış: 102,02 TL
6 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 74,83 $
Ons gümüş satış: 72,68 $
6 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.764,96 TL
Gram altın satış: 6.766,39 TL
6 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5974 TL
Dolar (USD) satış: 43,6315 TL
Sterlin (GBP) alış: 59,1231 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,1789 TL
Euro (EUR) alış: 51,4372 TL
Euro (EUR) satış: 51,4742 TL
6 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
