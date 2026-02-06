Gümüş de yatırımcısı da en dibe battı: Yok böyle düşüş!

Müthiş patlamasının ardından gümüş sert düşüşlere devam ediyor. Gece saatlerinde gram gümüş 89,79 TL'ye gerileyerek 90 TL'nin altına düştü. Son 1 ayda ulaştığı zirve fiyatın neredeyse yarısına kadar indi! Ons gümüş ise gece yine 64,18 dolara gerileyerek son 1 ayın dibini gördü. Gümüş kendiyle birlikte yatırımcısını da dibe vurdu...