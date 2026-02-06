Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı

Hafta içinde en yüksek 7.117,82 TL değerini göre gram altın ve 5.089,36 değerini gören ons altın direnci bir türlü kıramadı! Gram altın 7 bin TL nin üstüne çıktığında, ons altın ise 5 bin doların üstüne çıktığı her sefer geriledi. Haftayı kapatmaya yaklaşırken gram altın 6 bin 700 TL, ons altın ise 4 bin 800 dolar civarında konumlanmış gözüküyor.