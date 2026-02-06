Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
6 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 6.766,39 TL
Ons altın (satış): 4.823,12 $
6 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.764,96
|6.766,39
|0,50%
|6:54
|Ons altın $
|4.821,78
|4.823,12
|0,28%
|7:08
|Çeyrek altın TL
|11.802,00
|12.105,00
|0,46%
|6:54
|Yarım altın TL
|23.603,00
|24.172,00
|0,45%
|6:54
|Tam altın TL
|46.577,43
|47.604,42
|-3,02%
|17:03
|Cumhuriyet altını TL
|47.062,00
|48.197,00
|0,45%
|6:54
|Külçe altın ($/kg)
|166.200,00
|166.700,00
|-2,80%
|17:04
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
5 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|5 Şubat 2026
kapanış
|Bugün 6 Şubat 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.737,99 TL
|6.766,39 TL
|+28,40 TL
|Ons altın (satış)
|4.814,87 $
|4.823,12 $
|+8,25 $
