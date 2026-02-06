Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı

Hafta içinde en yüksek 7.117,82 TL değerini göre gram altın ve 5.089,36 değerini gören ons altın direnci bir türlü kıramadı! Gram altın 7 bin TL nin üstüne çıktığında, ons altın ise 5 bin doların üstüne çıktığı her sefer geriledi. Haftayı kapatmaya yaklaşırken gram altın 6 bin 700 TL, ons altın ise 4 bin 800 dolar civarında konumlanmış gözüküyor.

6 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 6.766,39 TL

  • Ons altın (satış): 4.823,12 $

6 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL6.764,966.766,390,50%6:54
Ons altın $4.821,784.823,120,28%7:08
Çeyrek altın TL11.802,0012.105,000,46%6:54
Yarım altın TL23.603,0024.172,000,45%6:54
Tam altın TL46.577,4347.604,42-3,02%17:03
Cumhuriyet altını TL47.062,0048.197,000,45%6:54
Külçe altın ($/kg)166.200,00166.700,00-2,80%17:04

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

5 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem5 Şubat 2026
kapanış		Bugün 6 Şubat 2026Fark
Gram altın (satış)6.737,99 TL6.766,39 TL+28,40 TL
Ons altın (satış)4.814,87 $4.823,12 $+8,25 $

6 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.764,96 TL

Gram altın satış: 6.766,39 TL

6 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.802,00 TL

Çeyrek altın satış: 12.105,00 TL

6 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 23.603,00 TL

Yarım altın satış: 24.172,00 TL

6 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 46.577,43 TL

Tam altın satış: 47.604,42 TL

6 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 47.062,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 48.197,00 TL

6 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 4.821,78 $

Ons altın satış: 4.823,12 $

6 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 166.200,00 $

Külçe altın satış: 166.700,00 $

6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 101,89 TL

Gram gümüş satış: 102,04 TL

6 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

6 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5974 TL

Dolar (USD) satış: 43,6315 TL

Sterlin (GBP) alış: 59,1231 TL

Sterlin (GBP) satış: 59,1789 TL

Euro (EUR) alış: 51,4372 TL

Euro (EUR) satış: 51,4742 TL

6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

6 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

6 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

6 Şubat 2026 kripto piyasası

6 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

