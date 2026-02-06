Zamlardan sonra 6 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG’deki litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, Avrupa ve Anadolu yakası ile büyükşehirler arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor.

6 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.43 Motorin 57.71 LPG 30.09

6 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.23 Motorin 57.53 LPG 29.49

6 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.35 Motorin 58.79 LPG 29.97

6 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.63 Motorin 59.06 LPG 29.89

6 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.764,96 TL

Gram altın satış: 6.766,39 TL

6 Şubat 2026 Altın fiyatları

6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 101,81 TL

Gram gümüş satış: 102,02 TL

6 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

6 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5988 TL

Dolar satış: 43,6322 TL

Euro alış: 51,4480 TL

Euro satış: 51,5161 TL

Sterlin alış: 59,1555 TL

Sterlin satış: 59,2124 TL

6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri