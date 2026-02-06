Zam sonrası akaryakıt fiyatlarındaki son durum
Zamlardan sonra 6 Şubat 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Benzin, motorin ve LPG’deki litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, Avrupa ve Anadolu yakası ile büyükşehirler arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor.
6 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|55.43
|Motorin
|57.71
|LPG
|30.09
6 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|55.23
|Motorin
|57.53
|LPG
|29.49
6 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|56.35
|Motorin
|58.79
|LPG
|29.97
6 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı (TL)
|Benzin
|56.63
|Motorin
|59.06
|LPG
|29.89
6 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 55.43 TL
- İstanbul Anadolu: TL
- Ankara: 56.35 TL
- İzmir: 56.63 TL
6 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 57.71 TL
- İstanbul Anadolu: 57.53 TL
- Ankara: 58.79TL
- İzmir: 59.06 TL
6 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 30.09 TL
- İstanbul Anadolu: 29.49 TL
- Ankara: 29.97 TL
- İzmir: 29.89 TL
Gram altın alış: 6.764,96 TL
Gram altın satış: 6.766,39 TL
6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 101,81 TL
Gram gümüş satış: 102,02 TL
6 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5988 TL
Dolar satış: 43,6322 TL
Euro alış: 51,4480 TL
Euro satış: 51,5161 TL
Sterlin alış: 59,1555 TL
Sterlin satış: 59,2124 TL
6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri