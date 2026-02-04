4 Şubat 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Ekonomideki dalgalanmalar, döviz kuru ve artan vergiler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir tablo oluşturdu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatı 20 kuruş artırıldı.

4 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.43 Motorin 57.71 LPG 30.09

4 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.27 Motorin 57.53 LPG 29.49

4 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.35 Motorin 58.79 LPG 29.97

4 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.63 Motorin 59.06 LPG 29.89

4 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 55.43 TL

55.43 TL İstanbul Anadolu: 55.27 TL

55.27 TL Ankara: 56.35 TL

56.35 TL İzmir: 56.63 TL

4 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 57.71 TL

57.71 TL İstanbul Anadolu: 57.53 TL

57.53 TL Ankara: 58.79 TL

58.79 TL İzmir: 59.06 TL

4 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 30.09 TL

30.09 TL İstanbul Anadolu: 29.49 TL

29.49 TL Ankara: 29.97 TL

29.97 TL İzmir: 29.89 TL

4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.089,72 TL

4 Şubat 2026 Altın Fiyatları

Gram altın satış: 7.090,78 TL

4 Şubat Gram Altın Fiyatları

4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 122,50 TL

Gram gümüş satış: 122,89 TL

4 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

4 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4909 TL

Dolar satış: 43,5173 TL

Euro alış: 51,4878 TL

Euro satış: 51,5149 TL

Sterlin alış: 59,6633 TL

Sterlin satış: 59,7007 TL

4 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

4 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri