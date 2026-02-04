Motorine yine zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Motorine yine zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Yayınlanma:
Güncelleme:
4 Şubat 2026’dan itibaren motorine 20 kuruş zam geldi, akaryakıt fiyatları şehir genelinde yükseldi. Döviz kuru ve vergi artışlarının etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatları 4 Şubat 2026 itibarıyla yeniden güncellendi.

4 Şubat 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Ekonomideki dalgalanmalar, döviz kuru ve artan vergiler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir tablo oluşturdu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatı 20 kuruş artırıldı.

4 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.43

Motorin

57.71

LPG

30.09

4 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.27

Motorin

57.53

LPG

29.49

4 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.35

Motorin

58.79

LPG

29.97

4 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.63

Motorin

59.06

LPG

29.89

4 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 55.43 TL
  • İstanbul Anadolu: 55.27 TL
  • Ankara: 56.35 TL
  • İzmir: 56.63 TL

4 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 57.71 TL
  • İstanbul Anadolu: 57.53 TL
  • Ankara: 58.79 TL
  • İzmir: 59.06 TL

4 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 30.09 TL
  • İstanbul Anadolu: 29.49 TL
  • Ankara: 29.97 TL
  • İzmir: 29.89 TL

4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.089,72 TL

4 Şubat 2026 Altın Fiyatları

Gram altın satış: 7.090,78 TL

4 Şubat Gram Altın Fiyatları

4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 122,50 TL

Gram gümüş satış: 122,89 TL

4 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

4 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4909 TL

Dolar satış: 43,5173 TL

Euro alış: 51,4878 TL

Euro satış: 51,5149 TL

Sterlin alış: 59,6633 TL

Sterlin satış: 59,7007 TL

4 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

4 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Ekonomi
Çin devi BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı iptal oldu
Çin devi BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı iptal oldu
BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı
BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı
ABD'li dev banka açıkladı: Altında oynaklık bitmedi yeni balon gelebilir
ABD'li dev banka açıkladı: Altında oynaklık bitmedi yeni balon gelebilir