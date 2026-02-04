Motorine yine zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları
4 Şubat 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Ekonomideki dalgalanmalar, döviz kuru ve artan vergiler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir tablo oluşturdu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatı 20 kuruş artırıldı.
4 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
55.43
Motorin
57.71
LPG
|30.09
4 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
55.27
Motorin
57.53
LPG
29.49
4 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.35
Motorin
58.79
LPG
29.97
4 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.63
Motorin
59.06
LPG
|29.89
4 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 55.43 TL
- İstanbul Anadolu: 55.27 TL
- Ankara: 56.35 TL
- İzmir: 56.63 TL
4 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 57.71 TL
- İstanbul Anadolu: 57.53 TL
- Ankara: 58.79 TL
- İzmir: 59.06 TL
4 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?
- İstanbul Avrupa: 30.09 TL
- İstanbul Anadolu: 29.49 TL
- Ankara: 29.97 TL
- İzmir: 29.89 TL
4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.089,72 TL
Gram altın satış: 7.090,78 TL
4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 122,50 TL
Gram gümüş satış: 122,89 TL
4 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4909 TL
Dolar satış: 43,5173 TL
Euro alış: 51,4878 TL
Euro satış: 51,5149 TL
Sterlin alış: 59,6633 TL
Sterlin satış: 59,7007 TL