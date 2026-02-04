Dolar TL karşısında zirvede!

Dolar 43,50 TL'lik zirvesini geçti! Euro tarafında dalgalı seyir sürüyor. Dolar TL karşısında zirveye otururken Euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Piyasalar, kısa vadede hem küresel gelişmelerin hem de içerideki beklentilerin etkisiyle kurda yön arayışı devam ediyor.

4 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,5184 TL

  • Euro (satış): 51,5225 TL

  • Sterlin (satış): 59,7120 TL

4 Şubat 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,496343,51840,09%7:43
Euro (EUR)51,481851,52250,16%7:43
Sterlin (GBP)59,666459,71200,20%7:43

3 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem3 Şubat 2026 kapanışBugün 4 Şubat 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,48 TL43,51+0,03 TL
Euro (EUR) (satış)51,28 TL51,52+0,24 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,46 TL59,71+0,25 TL

4 Şubat 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,4963 TL

Dolar (USD) satış: 43,5184 TL

4 Şubat 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,4818 TL

Euro (EUR) satış: 51,5225 TL

4 Şubat 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,6664 TL

Sterlin (GBP) satış: 59,7120 TL

4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.089,72 TL

Gram altın satış: 7.090,78 TL

4 Şubat 2026 Altın Fiyatları

4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 122,50 TL

Gram gümüş satış: 122,89 TL

4 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

4 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

4 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

4 Şubat 2026 kripto piyasası

4 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

