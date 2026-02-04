Dolar TL karşısında zirvede!
Yayınlanma:
Dolar 43,50 TL'lik zirvesini geçti! Euro tarafında dalgalı seyir sürüyor. Dolar TL karşısında zirveye otururken Euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Piyasalar, kısa vadede hem küresel gelişmelerin hem de içerideki beklentilerin etkisiyle kurda yön arayışı devam ediyor.
4 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
4 Şubat 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,4963
|43,5184
|0,09%
|7:43
|Euro (EUR)
|51,4818
|51,5225
|0,16%
|7:43
|Sterlin (GBP)
|59,6664
|59,7120
|0,20%
|7:43
3 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|3 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 4 Şubat 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,48 TL
|43,51
|+0,03 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,28 TL
|51,52
|+0,24 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,46 TL
|59,71
|+0,25 TL
4 Şubat 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,4963 TL
Dolar (USD) satış: 43,5184 TL
4 Şubat 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,4818 TL
Euro (EUR) satış: 51,5225 TL
4 Şubat 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,6664 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,7120 TL
4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.089,72 TL
Gram altın satış: 7.090,78 TL
4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 122,50 TL
Gram gümüş satış: 122,89 TL
4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
4 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
4 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
4 Şubat 2026 kripto piyasası
4 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum