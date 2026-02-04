BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk verilerine göre artıda açıldı ve ilk dakikalarda 100 puan yükselişe geçti. Açılışla birlikte yükseliş-kayıp listesindeki hisseler ayrışırken, işlem hacmi tarafında ise öne çıkan paylar dikkat çekti.
4 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
- BIST 100: 13,964.03
- Değişim: +88.71 (0.64%)
- Açılış: 13,964.03
- Gün içi aralık: 13,964.03 - 13,964.03
- İşlem hacmi: 63 milyon TL
- Saat: 10:15
4 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|13,964.03
|Değişim
|+88.71 (0.64%)
|Önceki kapanış
|13,875.32
|Gün içi en düşük
13,964.03
|Gün içi en yüksek
13,964.03
|İşlem hacmi
63 milyon TL
|Saat
|10:15
4 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|KLYPV
|68,80
|+9,99
|SEGMN
|46,56
|+9,97
|ALFAS
|44,32
|+8,57
|SNPAM
|25,56
|+8,40
|EUPWR
|44,08
|+7,51
4 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|IHAAS
|58,55
|-8,08
|MMCAS
|99,70
|-6,12
|ATLAS
|9,57
|-6,08
|OTTO
|348,50
|-4,52
|PRZMA
|12,60
|-4,33
4 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|319,50
|542.284.308,75
|ASTOR
|161,00
|284.350.523,10
|PGSUS
|210,70
|259.914.602,00
|ASELS
|300,50
|259.281.077,00
|AKBNK
|88,55
|221.400.058,75
4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.089,72 TL
Gram altın satış: 7.090,78 TL
4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 122,50 TL
Gram gümüş satış: 122,89 TL
4 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4909 TL
Dolar satış: 43,5173 TL
Euro alış: 51,4878 TL
Euro satış: 51,5149 TL
Sterlin alış: 59,6633 TL
Sterlin satış: 59,7007 TL
4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
4 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları