BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk verilerine göre artıda açıldı ve ilk dakikalarda 100 puan yükselişe geçti. Açılışla birlikte yükseliş-kayıp listesindeki hisseler ayrışırken, işlem hacmi tarafında ise öne çıkan paylar dikkat çekti.