BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı

BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk verilerine göre artıda açıldı ve ilk dakikalarda 100 puan yükselişe geçti. Açılışla birlikte yükseliş-kayıp listesindeki hisseler ayrışırken, işlem hacmi tarafında ise öne çıkan paylar dikkat çekti.

4 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet

  • BIST 100: 13,964.03
  • Değişim: +88.71 (0.64%)
  • Açılış: 13,964.03
  • Gün içi aralık: 13,964.03 - 13,964.03
  • İşlem hacmi: 63 milyon TL
  • Saat: 10:15

4 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)13,964.03
Değişim+88.71 (0.64%)
Önceki kapanış13,875.32
Gün içi en düşük
13,964.03
Gün içi en yüksek
13,964.03
İşlem hacmi
63 milyon TL
Saat10:15

4 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
KLYPV68,80+9,99
SEGMN46,56+9,97
ALFAS44,32+8,57
SNPAM25,56+8,40
EUPWR44,08+7,51

4 Şubat 2026 en çok düşen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
IHAAS58,55-8,08
MMCAS99,70-6,12
ATLAS9,57-6,08
OTTO348,50-4,52
PRZMA12,60-4,33

4 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO319,50542.284.308,75
ASTOR161,00284.350.523,10
PGSUS210,70259.914.602,00
ASELS300,50259.281.077,00
AKBNK88,55221.400.058,75

4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.089,72 TL

Gram altın satış: 7.090,78 TL

4 Şubat 2026 Altın Fiyatları

4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 122,50 TL

Gram gümüş satış: 122,89 TL

4 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

4 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4909 TL

Dolar satış: 43,5173 TL

Euro alış: 51,4878 TL

Euro satış: 51,5149 TL

Sterlin alış: 59,6633 TL

Sterlin satış: 59,7007 TL

4 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

4 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

4 Şubat 2026 kripto piyasası

4 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Ekonomi
Çin devi BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı iptal oldu
Çin devi BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı iptal oldu
ABD'li dev banka açıkladı: Altında oynaklık bitmedi yeni balon gelebilir
ABD'li dev banka açıkladı: Altında oynaklık bitmedi yeni balon gelebilir