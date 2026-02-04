Gümüş toparlanıyor, ama zirvenin çok altında
Gümüşte hızlı geri çekilmenin ardından fiyat yeniden toparlanma eğilimine girdi.
4 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 155,52 TL
Ons gümüş (satış): 111,02 $
4 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|122,52
|122,68
|3,23%
|7:21
|Ons gümüş
|87,86
|87,94
|3,52%
|7:35
3 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|3 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 4 Şubat 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|122,62 TL
|122,68
|+0,06 TL
|Ons gümüş (satış)
|87,55 $
|87,94
|+0,39 $
4 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 122,52 TL
Gram gümüş satış:122,68TL
4 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 87,86 $
Ons gümüş satış: 87,94 $
4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.089,72 TL
Gram altın satış: 7.090,78 TL
4 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4909 TL
Dolar satış: 43,5173 TL
Euro alış: 51,4878 TL
Euro satış: 51,5149 TL
Sterlin alış: 59,6633 TL
Sterlin satış: 59,7007 TL
4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
4 Şubat 2026 kripto piyasası
