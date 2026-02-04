Altın ve gümüşte sert yükseliş! Tarihi düşüşün ardından rekor toparlanma

Küresel piyasalarda dip alımlarının artması ve dolar endeksindeki zayıflama, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı. Güvenli liman talebinin yeniden güç kazanması da fiyatların yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti. Sabah saatlerinde ons altın 5 bin 79 dolar seviyelerinde işlem görürken, önceki işlemlerde de 5 bin doların üzerinde seyrini sürdürdü.

GRAM ALTIN YENİDEN 7 BİN LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altın, hem ons altındaki yükseliş hem de dolar/TL kurundaki sınırlı artışın etkisiyle yeniden 7 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın sabah saatlerinde yaklaşık 7 bin 100 lira seviyelerinde işlem görürken, önceki gün 6 bin 490 lira ile 6 bin 897 lira aralığında dalgalı bir seyir izledi.

4 Şubat itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 7.108 TL

Çeyrek altın: 11.595 TL

Yarım altın: 23.174 TL

Tam altın: 50.045 TL

Cumhuriyet altını: 46.231 TL

Gremse altın: 124.346 TL

Ons altın: 5.016 dolar

GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Altındaki toparlanmaya paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket görüldü. Ons gümüş yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 86,95 dolar seviyesine yükseldi. Ons gümüş, geçtiğimiz günlerde 121,64 dolar ile rekor seviyeyi test etmişti.

Yurt içinde gram gümüş ise gün içinde 110,41 lira ile 124,75 lira aralığında işlem gördü. Gram gümüş fiyatı son işlemlerde 118,77 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinin devam etmesi halinde değerli metallerdeki fiyat hareketlerinin yakından izlenmeye devam edeceği belirtiliyor.