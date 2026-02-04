Altın ve gümüşte sert yükseliş! Tarihi düşüşün ardından rekor toparlanma

Altın ve gümüşte sert yükseliş! Tarihi düşüşün ardından rekor toparlanma
Yayınlanma:
Hafta sonu küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşün ardından altın ve gümüş fiyatları hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle değerli metallerde güçlü yükseliş yaşanırken, altın fiyatları Kasım 2008’den bu yana en güçlü günlük performansını sergiledi.

Küresel piyasalarda dip alımlarının artması ve dolar endeksindeki zayıflama, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı. Güvenli liman talebinin yeniden güç kazanması da fiyatların yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti. Sabah saatlerinde ons altın 5 bin 79 dolar seviyelerinde işlem görürken, önceki işlemlerde de 5 bin doların üzerinde seyrini sürdürdü.

GRAM ALTIN YENİDEN 7 BİN LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altın, hem ons altındaki yükseliş hem de dolar/TL kurundaki sınırlı artışın etkisiyle yeniden 7 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın sabah saatlerinde yaklaşık 7 bin 100 lira seviyelerinde işlem görürken, önceki gün 6 bin 490 lira ile 6 bin 897 lira aralığında dalgalı bir seyir izledi.

ekran-goruntusu-2026-02-04-082844.png

4 Şubat itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 7.108 TL

Çeyrek altın: 11.595 TL

Yarım altın: 23.174 TL

Tam altın: 50.045 TL

Cumhuriyet altını: 46.231 TL

Gremse altın: 124.346 TL

Ons altın: 5.016 dolar

GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Altındaki toparlanmaya paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket görüldü. Ons gümüş yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 86,95 dolar seviyesine yükseldi. Ons gümüş, geçtiğimiz günlerde 121,64 dolar ile rekor seviyeyi test etmişti.

Yurt içinde gram gümüş ise gün içinde 110,41 lira ile 124,75 lira aralığında işlem gördü. Gram gümüş fiyatı son işlemlerde 118,77 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinin devam etmesi halinde değerli metallerdeki fiyat hareketlerinin yakından izlenmeye devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Ekonomi
Son Dakika | Ege Endüstri ve Jantsa hisselerinde manipülasyon iddiasıyla 22 gözaltı
Son Dakika | Ege Endüstri ve Jantsa hisselerinde manipülasyon iddiasıyla 22 gözaltı
Dolar TL karşısında zirvede!
Dolar TL karşısında zirvede!