Altın tekrar kritik eşiği geçti!

Geçtiğimiz hafta şok bir düşüşle 5 bin TL sınırına dayanan altın tekrar yükseldi. Son birkaç gündür piyasa kapanışından sonra düşmesine tanık olduğumuz altın bu sefer yükseldi, gram altın 7 bin TL, ons altın ise 5 bin dolar eşiğini geçti.