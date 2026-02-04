Altın tekrar kritik eşiği geçti!
4 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 7.090,78 TL
Ons altın (satış): 5.072,23 $
4 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|7.089,72
|7.090,78
|2,63%
|6:58
|Ons altın $
|5.072,23
|5.073,23
|2,66%
|7:13
|Çeyrek altın TL
|12.226,00
|12.556,00
|2,45%
|6:57
|Yarım altın TL
|24.453,00
|25.111,00
|2,46%
|6:57
|Tam altın TL
|47.146,71
|48.184,70
|3,61%
|17:01
|Cumhuriyet altını TL
|48.756,00
|50.070,00
|2,45%
|6:57
|Külçe altın ($/kg)
|168.000,00
|168.500,00
|3,37%
|17:14
3 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|3 Şubat 2026
kapanış
|Bugün 4 Şubat 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.883,68 TL
|7.090,78 TL
|+207,10 TL
|Ons altın (satış)
|4.924,21 $
|5.073,23 $
|+149,02 $
4 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4909 TL
Dolar satış: 43,5173 TL
Euro alış: 51,4878 TL
Euro satış: 51,5149 TL
Sterlin alış: 59,6633 TL
Sterlin satış: 59,7007 TL
4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
4 Şubat 2026 kripto piyasası
