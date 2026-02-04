Altın tekrar kritik eşiği geçti!

Geçtiğimiz hafta şok bir düşüşle 5 bin TL sınırına dayanan altın tekrar yükseldi. Son birkaç gündür piyasa kapanışından sonra düşmesine tanık olduğumuz altın bu sefer yükseldi, gram altın 7 bin TL, ons altın ise 5 bin dolar eşiğini geçti.

4 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 7.090,78 TL

  • Ons altın (satış): 5.072,23 $

4 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL7.089,727.090,782,63%6:58
Ons altın $5.072,235.073,232,66%7:13
Çeyrek altın TL12.226,0012.556,002,45%6:57
Yarım altın TL24.453,0025.111,002,46%6:57
Tam altın TL47.146,7148.184,703,61%17:01
Cumhuriyet altını TL48.756,0050.070,002,45%6:57
Külçe altın ($/kg)168.000,00168.500,003,37%17:14

3 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem3 Şubat 2026
kapanış		Bugün 4 Şubat 2026Fark
Gram altın (satış)6.883,68 TL7.090,78 TL+207,10 TL
Ons altın (satış)4.924,21 $5.073,23 $+149,02 $

4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.089,72 TL

Gram altın satış: 7.090,78 TL

4 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 12.226,00 TL

Çeyrek altın satış: 12.556,00 TL

4 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 24.453,00 TL

Yarım altın satış: 25.111,00 TL

4 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 47.146,71 TL

Tam altın satış: 48.184,70 TL

4 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 48.756,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 50.070,00 TL

4 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 5.072,23 $

Ons altın satış: 5.073,23 $

4 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 168.000,00 $

Külçe altın satış: 168.500,00 $

4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 122,50 TL

Gram gümüş satış: 122,89 TL

4 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

4 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4909 TL

Dolar satış: 43,5173 TL

Euro alış: 51,4878 TL

Euro satış: 51,5149 TL

Sterlin alış: 59,6633 TL

Sterlin satış: 59,7007 TL

4 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

4 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

4 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

4 Şubat 2026 kripto piyasası

4 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
Gümüş toparlanıyor, ama zirvenin çok altında
Gümüş toparlanıyor, ama zirvenin çok altında
Asgari ücret bir ayda eridi
Asgari ücret bir ayda eridi