Kripto piyasasında yön belirsiz: Dalgalı düşüş devam ediyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto piyasasında satış baskısı bugün de etkisini sürdürüyor. Altcoinlerde kayıplar devam ediyor. Bitcoin gün içinde yatay-pozitif tutunmaya çalışsa da genel tabloda satış baskısı ve zayıf görünüm sürüyor. Ethereum ise Bitcoin’e göre daha kırılgan.
4 Şubat 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $76,344.89 (%+0.85)
Ethereum (ETH): $2,263.22 (%+2.44)
Toplam piyasa değeri: 2,58 trilyon $
24s toplam hacim: $168.02 milyar $
Saat: 09:20
4 Şubat 2026 Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$76,344.89
|%-2.46
|$72,897.14
|$78,974.89
|68.85 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,263.22
|%-2.14
|$2,109.06
|$2,334.78
|46.58 milyar $
4 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s Değişim
|ATOM
|$2.06
|%+4.73
|WLFI
|$0.14
|%+4.40
|XMR
|$384.30
|%+3.78
|PAXG
|$5,078.69
|%+4.18
|XAUt
|$5,050.24
|%+4.15
4 Şubat 2026 En çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s Değişim
|LIT
|$1.51
|-10.24%
|HYPE
|$33.51
|-9.36%
|CC
|$0.18
|-7.08%
|SOL
|$97.33
|-5.95%
|STABLE
|$0.03
|-5.41%
4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.089,72 TL
Gram altın satış: 7.090,78 TL
4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 122,50 TL
Gram gümüş satış: 122,89 TL
4 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4909 TL
Dolar satış: 43,5173 TL
Euro alış: 51,4878 TL
Euro satış: 51,5149 TL
Sterlin alış: 59,6633 TL
Sterlin satış: 59,7007 TL
4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
