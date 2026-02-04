Kripto piyasasında yön belirsiz: Dalgalı düşüş devam ediyor

Kripto piyasasında yön belirsiz: Dalgalı düşüş devam ediyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto piyasasında satış baskısı bugün de etkisini sürdürüyor. Altcoinlerde kayıplar devam ediyor. Bitcoin gün içinde yatay-pozitif tutunmaya çalışsa da genel tabloda satış baskısı ve zayıf görünüm sürüyor. Ethereum ise Bitcoin’e göre daha kırılgan.

4 Şubat 2026 Kripto kısa özet

  • Bitcoin (BTC): $76,344.89 (%+0.85)

  • Ethereum (ETH): $2,263.22 (%+2.44)

  • Toplam piyasa değeri: 2,58 trilyon $

  • 24s toplam hacim: $168.02 milyar $

  • Saat: 09:20

4 Şubat 2026 Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$76,344.89%-2.46$72,897.14$78,974.8968.85 milyar $
Ethereum (ETH)$2,263.22%-2.14$2,109.06$2,334.7846.58 milyar $

4 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s Değişim
ATOM$2.06%+4.73
WLFI$0.14%+4.40
XMR$384.30%+3.78
PAXG$5,078.69%+4.18
XAUt$5,050.24%+4.15

4 Şubat 2026 En çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s Değişim
LIT$1.51-10.24%
HYPE$33.51-9.36%
CC$0.18-7.08%
SOL$97.33-5.95%
STABLE$0.03-5.41%

4 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.089,72 TL

Gram altın satış: 7.090,78 TL

4 Şubat Gram Altın Fiyatları

4 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 122,50 TL

Gram gümüş satış: 122,89 TL

4 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

4 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4909 TL

Dolar satış: 43,5173 TL

Euro alış: 51,4878 TL

Euro satış: 51,5149 TL

Sterlin alış: 59,6633 TL

Sterlin satış: 59,7007 TL

4 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

4 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

4 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

4 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

4 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

