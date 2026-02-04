Kripto piyasasında yön belirsiz: Dalgalı düşüş devam ediyor

Kripto piyasasında satış baskısı bugün de etkisini sürdürüyor. Altcoinlerde kayıplar devam ediyor. Bitcoin gün içinde yatay-pozitif tutunmaya çalışsa da genel tabloda satış baskısı ve zayıf görünüm sürüyor. Ethereum ise Bitcoin’e göre daha kırılgan.