Dolar tırmanışta, Euro peşinden kovalıyor
Yayınlanma:
Haftaya 43,50 TL'nin altında başlayan Dolar, tüm haftaki konumundan 43,60 TL bandını geçerek tırmanmaya devam ediyor. Düşüş sonrası toparlamaya çalışan Euro ise hemen arkasından takip ediyor.
6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
Dolar (satış): 43,6322 TL
Euro (satış): 51,5161 TL
Sterlin (satış): 59,2124 TL
6 Şubat 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,5988
|43,6322
|0,22%
|8:06
|Euro (EUR)
|51,4480
|51,5161
|0,24%
|8:06
|Sterlin (GBP)
|59,1555
|59,2124
|0,25%
|8:06
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
5 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|5 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 6 Şubat 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,5377 TL
|43,6322 TL
|+ 0,9450 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,5577 TL
|51,5161 TL
|- 0,0416 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,2310 TL
|59,2124 TL
|-0,0186 TL
6 Şubat 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5988 TL
Dolar (USD) satış: 43,6322 TL
6 Şubat 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,4480 TL
Euro (EUR) satış: 51,5161 TL
6 Şubat 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,1555 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,2124 TL
6 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.764,96 TL
Gram altın satış: 6.766,39 TL
6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 101,89 TL
Gram gümüş satış: 102,04 TL
6 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
6 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
6 Şubat 2026 kripto piyasası
6 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum