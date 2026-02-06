Dolar tırmanışta, Euro peşinden kovalıyor

Haftaya 43,50 TL'nin altında başlayan Dolar, tüm haftaki konumundan 43,60 TL bandını geçerek tırmanmaya devam ediyor. Düşüş sonrası toparlamaya çalışan Euro ise hemen arkasından takip ediyor.