Dolar tırmanışta, Euro peşinden kovalıyor

Yayınlanma:
Haftaya 43,50 TL'nin altında başlayan Dolar, tüm haftaki konumundan 43,60 TL bandını geçerek tırmanmaya devam ediyor. Düşüş sonrası toparlamaya çalışan Euro ise hemen arkasından takip ediyor.

6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,6322 TL

  • Euro (satış): 51,5161 TL

  • Sterlin (satış): 59,2124 TL

6 Şubat 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,598843,63220,22%8:06
Euro (EUR)51,448051,51610,24%8:06
Sterlin (GBP)59,155559,21240,25%8:06

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

5 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem5 Şubat 2026 kapanışBugün 6 Şubat 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,5377 TL43,6322 TL+ 0,9450 TL
Euro (EUR) (satış)51,5577 TL51,5161 TL- 0,0416 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,2310 TL59,2124 TL-0,0186 TL

6 Şubat 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5988 TL
Dolar (USD) satış: 43,6322 TL

6 Şubat 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,4480 TL
Euro (EUR) satış: 51,5161 TL

6 Şubat 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,1555 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,2124 TL

6 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.764,96 TL

Gram altın satış: 6.766,39 TL

6 Şubat 2026 Altın Fiyatları

6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 101,89 TL

Gram gümüş satış: 102,04 TL

6 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

6 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

6 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

6 Şubat 2026 kripto piyasası

6 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

