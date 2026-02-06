Borsa yatay seyirde: BIST 100 kaç puanda?

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.585,64 puana indi.

6 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet

BIST 100: 13.585,64

Değişim: −3,50 (%0,026)

Açılış: 13.585,64

Gün içi aralık: 13.585,64 – 13.585,64

İşlem hacmi: 2.277.317.871 milyar TL

Saat: 10:15

6 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)13.585,64
Değişim−3,50 (%0,026)
Önceki kapanış13.589,14
Gün içi en düşük13.585,64
Gün içi en yüksek13.585,64
İşlem hacmi2.277.317.871 milyar TL
Saat10:15

6 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
NETCD55,659,98
VANGD62,409,96
AKHAN23,649,95
ZGYO25,229,94
QNBTR292,006,18

6 Şubat 2026 en çok düşen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
TDGYO23,14-9,96
ZERGY16,86-6,44
COSMO221,00-4,99
EUHOL13,00-3,99
BURCE68,45-3,73

6 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler

HisseSon (TL)Hacim (TL)
RALYH177,001.598.585.943,00
THYAO317,0097.705.106,00
ASELS285,0064.142.670,00
AKBNK84,4042.989.055,60
ZERGY16,8640.014.208,92

6 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.764,96 TL

Gram altın satış: 6.766,39 TL

6 Şubat 2026 Altın Fiyatları

6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 101,81 TL

Gram gümüş satış: 102,02 TL

6 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

6 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5988 TL

Dolar satış: 43,6322 TL

Euro alış: 51,4480 TL

Euro satış: 51,5161 TL

Sterlin alış: 59,1555 TL

Sterlin satış: 59,2124 TL

6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

6 Şubat 2026 kripto piyasası

6 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

