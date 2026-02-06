Borsa yatay seyirde: BIST 100 kaç puanda?

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.585,64 puana indi.