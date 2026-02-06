Borsa yatay seyirde: BIST 100 kaç puanda?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.585,64 puana indi.
6 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.585,64
Değişim: −3,50 (%0,026)
Açılış: 13.585,64
Gün içi aralık: 13.585,64 – 13.585,64
İşlem hacmi: 2.277.317.871 milyar TL
Saat: 10:15
6 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|13.585,64
|Değişim
|−3,50 (%0,026)
|Önceki kapanış
|13.589,14
|Gün içi en düşük
|13.585,64
|Gün içi en yüksek
|13.585,64
|İşlem hacmi
|2.277.317.871 milyar TL
|Saat
|10:15
6 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|NETCD
|55,65
|9,98
|VANGD
|62,40
|9,96
|AKHAN
|23,64
|9,95
|ZGYO
|25,22
|9,94
|QNBTR
|292,00
|6,18
6 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|TDGYO
|23,14
|-9,96
|ZERGY
|16,86
|-6,44
|COSMO
|221,00
|-4,99
|EUHOL
|13,00
|-3,99
|BURCE
|68,45
|-3,73
6 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|RALYH
|177,00
|1.598.585.943,00
|THYAO
|317,00
|97.705.106,00
|ASELS
|285,00
|64.142.670,00
|AKBNK
|84,40
|42.989.055,60
|ZERGY
|16,86
|40.014.208,92
6 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.764,96 TL
Gram altın satış: 6.766,39 TL
6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 101,81 TL
Gram gümüş satış: 102,02 TL
6 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5988 TL
Dolar satış: 43,6322 TL
Euro alış: 51,4480 TL
Euro satış: 51,5161 TL
Sterlin alış: 59,1555 TL
Sterlin satış: 59,2124 TL
6 Şubat 2026 kripto piyasası