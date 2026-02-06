Kripto piyasasında deprem: Bitcoin’de sert düşüş

Kripto para piyasasında fiyatlar 6 Şubat 2026 Cuma günü 09:30 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.

6 Şubat 2026 Kripto kısa özet

Bitcoin (BTC): $65,624.97
Ethereum (ETH): $1,936.95
Toplam piyasa değeri: 2,27 trilyon $
24s toplam hacim: 307,87 milyar $
Saat: 09:30

6 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$65,624.97%-9.23$60.074,20$71.802,46140.92 milyar $
Ethereum (ETH)$1,936.95%-6.96$1.748,63$2.142,8869.63 milyar $

6 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Decred22.65+21.39
MYX Finans6.49+8.78
MemeCore1.58+5.79
Hipersıvı34.43+5.16
Parlama0.009372+0.74

6 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Bitcoin65.188.50%-9.23
Ethereum1,926.24-6.96%
BNB630.05-7.63%
XRP1.30-7.62%
USDC0.9998-0.04%

6 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.764,96 TL
Gram altın satış: 6.766,39 TL

6 Şubat 2026 altın fiyatları

6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 101,81 TL

Gram gümüş satış: 102,02 TL

6 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

6 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5988 TL
Dolar satış: 43,6322 TL

Euro alış: 51,4480 TL
Euro satış: 51,5161 TL

Sterlin alış: 59,1555 TL
Sterlin satış: 59,2124 TL

6 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Deprem bölgesinde harcama önceliği halk değil şehir hastaneleri oldu
Deprem bölgesinde harcama önceliği halk değil şehir hastaneleri oldu
CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!
CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!