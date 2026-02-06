Kripto piyasasında deprem: Bitcoin’de sert düşüş
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto para piyasasında fiyatlar 6 Şubat 2026 Cuma günü 09:30 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.
6 Şubat 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $65,624.97
Ethereum (ETH): $1,936.95
Toplam piyasa değeri: 2,27 trilyon $
24s toplam hacim: 307,87 milyar $
Saat: 09:30
6 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$65,624.97
|%-9.23
|$60.074,20
|$71.802,46
|140.92 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$1,936.95
|%-6.96
|$1.748,63
|$2.142,88
|69.63 milyar $
6 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Decred
|22.65
|+21.39
|MYX Finans
|6.49
|+8.78
|MemeCore
|1.58
|+5.79
|Hipersıvı
|34.43
|+5.16
|Parlama
|0.009372
|+0.74
6 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Bitcoin
|65.188.50
|%-9.23
|Ethereum
|1,926.24
|-6.96%
|BNB
|630.05
|-7.63%
|XRP
|1.30
|-7.62%
|USDC
|0.9998
|-0.04%
6 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.764,96 TL
Gram altın satış: 6.766,39 TL
6 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 101,81 TL
Gram gümüş satış: 102,02 TL
6 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5988 TL
Dolar satış: 43,6322 TL
Euro alış: 51,4480 TL
Euro satış: 51,5161 TL
Sterlin alış: 59,1555 TL
Sterlin satış: 59,2124 TL
6 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
6 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri