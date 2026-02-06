CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!

Küresel emtia piyasalarındaki dev dalgalanmaların ardından dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, altın ve gümüş işlemlerinde teminat oranlarını bir kez daha yükseltti.

Yatırımcıların yeni pozisyon açmasını zorlaştıran bu hamle, özellikle yüksek kaldıraçla işlem yapan milyonlarca spekülatörü köşeye sıkıştırdı. Gümüşte %18’e çıkan teminat zorunluluğu, piyasadaki "likidasyon" korkusunu tetiklerken, bu adımın düşüşü daha da hızlandırıp hızlandırmayacağı tartışılıyor.

ALTINDA MALİYETLER %9'A YÜKSELDİ

CME Group bünyesindeki COMEX’te işlem gören altın kontratları için yeni kurallar devreye girdi.

Başlangıç Teminatı Artışı: 100 ons altın vadeli kontratında işlem yapmak için gereken başlangıç teminatı %8’den %9’a çıkarıldı.

Doğrudan Etki: Bu artış, yatırımcıların aynı miktarda altın pozisyonu taşımak için daha fazla nakit bulundurmasını zorunlu kılıyor.

GÜMÜŞTE SERT HAMLE: %18 ZORUNLULUĞU

Fiyat hareketlerinin çok daha agresif seyrettiği gümüş kanadında CME daha sert bir fren mekanizması uyguladı:

Büyük Artış: 5 bin ons gümüş vadeli kontratında başlangıç teminatı %15’ten %18’e yükseltildi.

Oynaklık Gerekçesi: Gümüşte son dönemde yaşanan aşırı volatilite ve peş peşe gelen likidasyonların bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

VOLATİLİTE LİKİDASYONLARI TETİKLEDİ

Piyasalarda özellikle gümüş fiyatlarındaki olağanüstü savrulmalar, kaldıraçlı işlemlerde büyük bir deprem yarattı.

Zorunlu Satışlar: Fiyat düştükçe teminatı yetmeyenlerin pozisyonları otomatik olarak azaltıldı, bu da "satışın satışı tetiklediği" bir döngü oluşturdu.

Kontrol Hamlesi: CME’nin bu adımının, piyasadaki bu kontrolsüz riskleri dizginlemeye yönelik bir savunma hattı olduğu ifade ediliyor.

RUTİN Mİ YOKSA SATIŞ BASKISI MI?

CME Group yaptığı açıklamada bu düzenlemeleri "rutin bir risk yönetimi aracı" olarak tanımladı. Ancak piyasa analistleri farklı bir noktaya parmak basıyor:

Son raporlar, satış dalgası tam ortasındayken yapılan bu teminat artışlarının, piyasadaki satış baskısını kısa vadede daha da körüklemiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Borsa, fiyat oynaklığına paralel olarak bu oranları düzenli olarak revize etmeye devam edeceğini duyurdu.

Yapılan bu hamlenin ardından özellikle elinde gümüş bulunduranlar değerli metallerde neler olacağını merak ediyor. Düşüşün daha derinleşebileceği ihtimali altın ve gümüş sahiplerini tedirgin ediyor.