CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!

CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!
Yayınlanma:
Dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, altın ve gümüş işlemlerinde teminat oranlarını bir kez daha yükseltti. Gümüşte %18’e çıkan teminat zorunluluğu ile bu adımın düşüşü daha da hızlandırıp hızlandırmayacağı endişesi ortaya çıktı.

Küresel emtia piyasalarındaki dev dalgalanmaların ardından dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, altın ve gümüş işlemlerinde teminat oranlarını bir kez daha yükseltti.

Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!

Yatırımcıların yeni pozisyon açmasını zorlaştıran bu hamle, özellikle yüksek kaldıraçla işlem yapan milyonlarca spekülatörü köşeye sıkıştırdı. Gümüşte %18’e çıkan teminat zorunluluğu, piyasadaki "likidasyon" korkusunu tetiklerken, bu adımın düşüşü daha da hızlandırıp hızlandırmayacağı tartışılıyor.

ALTINDA MALİYETLER %9'A YÜKSELDİ

2024/05/28/altin-gumus-dolar2.jpg

CME Group bünyesindeki COMEX’te işlem gören altın kontratları için yeni kurallar devreye girdi.

Başlangıç Teminatı Artışı: 100 ons altın vadeli kontratında işlem yapmak için gereken başlangıç teminatı %8’den %9’a çıkarıldı.

Doğrudan Etki: Bu artış, yatırımcıların aynı miktarda altın pozisyonu taşımak için daha fazla nakit bulundurmasını zorunlu kılıyor.

GÜMÜŞTE SERT HAMLE: %18 ZORUNLULUĞU

Fiyat hareketlerinin çok daha agresif seyrettiği gümüş kanadında CME daha sert bir fren mekanizması uyguladı:

Goldman Sachs altında olacakları açıkladıGoldman Sachs altında olacakları açıkladı

Büyük Artış: 5 bin ons gümüş vadeli kontratında başlangıç teminatı %15’ten %18’e yükseltildi.

Oynaklık Gerekçesi: Gümüşte son dönemde yaşanan aşırı volatilite ve peş peşe gelen likidasyonların bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

VOLATİLİTE LİKİDASYONLARI TETİKLEDİ

2024/05/18/altin-gumus.jpg

Piyasalarda özellikle gümüş fiyatlarındaki olağanüstü savrulmalar, kaldıraçlı işlemlerde büyük bir deprem yarattı.

Zorunlu Satışlar: Fiyat düştükçe teminatı yetmeyenlerin pozisyonları otomatik olarak azaltıldı, bu da "satışın satışı tetiklediği" bir döngü oluşturdu.

Kontrol Hamlesi: CME’nin bu adımının, piyasadaki bu kontrolsüz riskleri dizginlemeye yönelik bir savunma hattı olduğu ifade ediliyor.

RUTİN Mİ YOKSA SATIŞ BASKISI MI?

CME Group yaptığı açıklamada bu düzenlemeleri "rutin bir risk yönetimi aracı" olarak tanımladı. Ancak piyasa analistleri farklı bir noktaya parmak basıyor:

Son raporlar, satış dalgası tam ortasındayken yapılan bu teminat artışlarının, piyasadaki satış baskısını kısa vadede daha da körüklemiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Borsa, fiyat oynaklığına paralel olarak bu oranları düzenli olarak revize etmeye devam edeceğini duyurdu.

Yapılan bu hamlenin ardından özellikle elinde gümüş bulunduranlar değerli metallerde neler olacağını merak ediyor. Düşüşün daha derinleşebileceği ihtimali altın ve gümüş sahiplerini tedirgin ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Ekonomi
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Deprem bölgesinde harcama önceliği halk değil şehir hastaneleri oldu
Deprem bölgesinde harcama önceliği halk değil şehir hastaneleri oldu