Goldman Sachs altında olacakları açıkladı

Dünyanın önde genel yatırım bankalarından Goldman Sachs analistleri, özellikle Ocak 2026'da yaşanan sert dalgalanmaları ve Batı merkezli fon akışlarını mercek altına alarak altın yatırımcısı için kritik bir yol haritası çizdi.

HEDEF FİYAT 5.400 DOLARA YÜKSELTİLMİŞTİ

Banka, 22 Ocak 2026 tarihli raporunda altın için "boğa" (yükseliş) beklentisini şu rakamlarla güncellemişti:

Eski Hedef: Ons başına 4.900 Dolar.

Yeni Hedef (Aralık 2026): 5.400 Dolar.

Güncel Yorum: Banka, 5.400 dolarlık bu tahmin için risk dengesinin "belirgin biçimde yukarı yönlü" kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

OYNAKLIĞIN KAYNAĞI: ÇİN DEĞİL, BATI

Ocak ayında altın fiyatlarında görülen rekor oynaklığın nedenlerine değinen Goldman Sachs, spekülasyonların kaynağına dair önemli bir saptama yaptı:

Batı Merkezli Akımlar

Fiyat hareketlerinin zamanlaması, piyasada sanılanın aksine Çin kaynaklı bireysel spekülasyondan ziyade, Batı merkezli kurumsal fon akımlarının etkisini yansıtıyor.

Sürekli Talep

Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini dolardan altına kaydırma (diversification) eğilimi, fiyatlar için "sağlam bir taban" oluşturuyor.

ALTININ ZİRVESİ İÇİN 3 TEMEL GEREKÇE

Goldman Sachs, altındaki "süper döngü" beklentisini şu üç yapısal nedene dayandırıyor:

Merkez Bankası Alımları

Gelişmekte olan piyasaların merkez bankalarının 2026 yılında ayda ortalama 60 ton altın almaya devam edeceği öngörülüyor.

Stratejik Rezerv Kayması

Küresel makroekonomik ve politik belirsizliklerin (ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler) 2026 yılında da tam olarak çözülemeyeceği beklentisi, altını en güvenli liman kılıyor.

Özel Sektörün Sadakati

Banka, özel sektör yatırımcılarının 2026 yılında ellerindeki altın varlıklarını tasfiye etmeyeceğini (satmayacağını), bunun da fiyat artışları için güçlü bir başlangıç noktası oluşturacağını savunuyor.