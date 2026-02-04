ABD'li dev banka açıkladı: Altında oynaklık bitmedi yeni balon gelebilir

ABD'li dev banka açıkladı: Altında oynaklık bitmedi yeni balon gelebilir
Yayınlanma:
Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan büyük ralliler kafa karışıklığı yaratırken Bank of America'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Banka, altında oynaklığın süreceğini öngördü. İşte bankanın değerlendirmesi...

Bank of America (BofA), altın ve gümüş piyasalarında yaşanan son sert geri çekilmeyi değerlendirdiği raporunda, piyasadaki tansiyonun kısa vadede düşmeyeceği uyarısında bulundu. Banka, kıymetli metallerde görülen rekor düzeydeki dalgalanmaların, piyasanın yapısal bir değişimden geçtiğine işaret ettiğini bildirdi.

OYNAKLIK 2008 VE 1980 KRİZLERİNİ GERİDE BIRAKTI

2024/05/28/altin-gumus1.jpg

BofA'nın yayımladığı analizde, altındaki fiyat hareketlerinin tarihsel kriz dönemleriyle kıyaslandığında ürkütücü boyutlara ulaştığı ifade edildi:

Altın ve gümüşte sert yükseliş! Tarihi düşüşün ardından rekor toparlanmaAltın ve gümüşte sert yükseliş! Tarihi düşüşün ardından rekor toparlanma

ALTINDA DURUM NE?

Bankanın izlediği özel göstergeye göre, altındaki oynaklık 2008 küresel finans krizinin en çalkantılı günlerinden bu yana görülen en yüksek seviyeye tırmandı.

GÜMÜŞ EN SON 1980'DE YAŞAMIŞTI BUNU

Gümüşteki dalgalanmanın ise en son 1980 yılında (Hunt Kardeşler krizi dönemi) benzer boyutlarda görüldüğü vurgulandı.

Banka; spekülatif pozisyonlar, jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına dair belirsizliklerle beslenen rallinin, son on yılın en sert günlük düşüşlerinden biriyle kesildiğine dikkat çekti.

"SATIŞLAR PİYASAYI TEMİZLEDİ"

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, yaşanan sert satış dalgasının piyasa sağlığı açısından kritik bir işlev gördüğünü öne sürdü:

Westermark, son iki işlem gününde yaşanan satışların piyasadaki "aşırı" ve "kaldıraçlı" pozisyonları tasfiye ederek piyasayı önemli ölçüde “temizlediğini” belirtti.

Gümüş toparlanıyor, ama zirvenin çok altındaGümüş toparlanıyor, ama zirvenin çok altında

Analizde, benzer şiddette yeni bir dalgalanma yaşanması için piyasada yeni bir spekülatif balonun oluşması gerektiği, mevcut durumda bu köpüğün atıldığı ifade edildi.

UZUN VADELİ YATIRIM HALA GEÇERLİ AKÇE

2024/05/28/altin-gumus-dolar3.jpg

Banka, kısa vadeli sarsıntılara rağmen altın ve gümüşün yatırımcı nezdindeki cazibesini kaybetmediğini öngördü.

Westermark, yüksek fiyat seviyeleri ve artan oynaklığın yatırımcıların pozisyon büyüklüklerini (miktarını) küçültebileceğini, ancak altına yönelik yapısal talebin ortadan kalkmasını beklemediklerini kaydetti.

KALICI OYNAKLIK

Banka, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek bir oynaklık ortamının önümüzdeki dönemde de kalıcı olabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Ekonomi
Çin devi BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı iptal oldu
Çin devi BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı iptal oldu
BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı
BIST 100 güne 100 puan yükselişle başladı