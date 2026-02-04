Gram altında kredi kartı satışları patladı: 9 bin liraya kadar çıktı

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan tarihi dalgalanmalar, halkın yatırım alışkanlıklarını da kökten değiştirdi. Fiziki kuyumcu ile internet satışları arasındaki makas 1.200 TL'yi aşarak gram başında 9 bin TL'yi geçmesine rağmen, e-ticaret siteleri üzerinden altın alımları rekor kırdı.

Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler piyasaları da yatırım alışkanlıklarını da alt-üst etti.

Dalgalanmalar nedeniyle kuyumculardan alınan fiziki altın ile internet satışları arasındaki makas 1.200 TL'yi aşarak gram başında 8.600 - 9. 250 TL seviyelerine ulaştı.

TAKSİTLE ALTIN SATIŞI

gram-altin-1.jpg
Altın alımlarında taksit seçeneği sunuluyor

Halihzırda piyasaların üzerinde satılan fiziki altın kuyumcuyla açılan farkı internet alışverişinde daha da açtı. Kuyumcuda gram altın 7.400 TL seviyelerindeyken, internette 8.600 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Vatandaşlar, 1.200 TL'lik farka rağmen 3 ay vade farksız taksit imkanı için interneti tercih ediyor.

gram-altin-3.jpg
9 bin lirayı aşan fiyatlar görülüyor.

Birçok kişi, kredi kartı limitini nakde çevirmek için pahalı olmasına rağmen internetten altın alıp fiziksel piyasada bozdurma yoluna gidiyor.

gram-altin-2.jpg
Kartsız taksit, bir çok kişi için cazip bir seçenek oluyor.

Piyasa ve kuyumculara göre daha yüksek olan internet fiyatları yine de karşılık buluyor. Aradaki makasa rağmen internetten altın alımı yüksek. Ancak uzmanlar sahte altına karşı daha güvenilir adreslerden alışveriş yapılmasını söylüyor.

SERT DALGALANMANIN PERDE ARKASI

Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 5.598 dolarlık rekorun ardından 4.400 dolara kadar gerilemiş, ardından tekrar toparlanmıştı. Yıldırımtürk bu dalgalanmayı şu nedenlere bağlıyor:

Kontrat Vadesi

Ocak ayı sonunda vadesi dolan kontratların kapanması ve açık pozisyonların tamamlanması fiyatları hızla aşağı çekti.

Jeopolitik Tansiyon

İran ve Venezuela merkezli gerginlikler ile Trump'ın "zayıf dolar" isteği altını "güvenli liman" olarak zirvede tutuyor.

Enflasyon Etkisi

Bugün açıklanan Ocak ayı enflasyonunun beklentileri aşması (%4,84), iç piyasada altına olan talebi yeniden körükledi.

ALTINDA YAZ VE YIL SONU HEDEFLERİ

Piyasa uzmanları, altındaki güçlü görünümün korunacağını öngörüyor:

Haziran ayı için ons altında 5.000 - 5.300 dolar, gram altında ise 7.600 - 8.000 TL bandı hedefleniyor.

2026 yıl sonu için ons altında 6.000 dolar, gram altın için ise 10.000 TL'ye hadar tahminler geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

