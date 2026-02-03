Altın ve gümüşte manipülasyon mu yapıldı? Mahfi Eğilmez açıkladı

Altın ve gümüş fiyatlarında son haftalarda yaşanan büyük dalgalanma büyük soru işareti yarattı. Düşüş ve çıkışlar sert olurken, alım-satım yapacaklar büyük kararsızlık yaşadı. Değerli metallerde yaşanan sıradışı hareketlilik kafaları allak bullak etti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yaşanan tarihi dalgalanmayı "Altın, Gümüş ve Manipülasyon" başlıklı yazısında ele aldı.

Sert düşmüştü: Altın ve gümüşte yeni trend belli oldu

Eğilmez, kendi adını taşıyan sitesinde kaleme aldığı yazısında fiyatlardaki sert yükseliş ve ardından gelen çöküşün sadece jeopolitik risklerle değil, büyük yatırımcıların yarattığı manipülasyon ve "sürü psikolojisi" ile açıklanabileceğini vurguladı.

Mahfi Eğilmez’e göre, altındaki yükselişin arkasında Trump’ın risk artırıcı kararları gibi reel gerekçeler olsa da, fiyatların bu kadar kısa sürede bu denli hızlı tırmanması normal bir piyasa hareketi değil.

YÜKSELİŞTEN ÇÖKÜŞE: BAHANE ARAYAN PİYASA

Eğilmez, piyasadaki hareketi üç ana aşamada özetliyor:

HÜCUM VE PANİK (1. BÖLGE)

Trump’ın yarattığı risklere İran meselesi de eklenince panik halinde altına hücum yaşandı. Altının ons fiyatı yaklaşık iki haftada 4.500 dolardan 5.500 dolara fırladı.

BAHANE VE KAR REALİZASYONU

Fiyatlardaki anormalliği fark eden büyük oyuncular, şahin görüşleriyle tanınan Kevin Warsh’ın Fed adaylığını "tüm riskler çözülmüş gibi" bahane ederek kâr realizasyonuna gitti.

SÜRÜ PSİKOLOJİSİ

Warsh hamlesi aslında bu kadar düşüşü haklı çıkaracak bir gelişme olmasa da, satışa geçen büyükleri gören küçük yatırımcı paniğe kapıldı ve "sürü psikolojisi" ile satışlar hızlandı.

"BÜYÜK YATIRIMCI KAZANDI"

Eğilmez, yaşananların arkasındaki manipülasyon kuşkularına dair şunlara dikkat çekti:

Fiyatı önce yükseltip tepede satan, şimdi ise düşük fiyattan yeniden toplamaya başlayan büyük yatırımcılar bu süreçte devasa paralar kazandı.

İslam Memiş altın için uyardı: 10 gün sonra başlıyor

Büyük bir savaş veya ani bir kriz yokken bu kadar kısa sürede gerçekleşen hareket, tek başına reel nedenlerle açıklanamaz.

Eğilmez, tıpkı borsada olduğu gibi bir manipülasyonun söz konusu olduğunu, her zaman olduğu gibi fiyat yüksekken satın alanların kaybettiğini belirtti.