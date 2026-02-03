Sert düşmüştü: Altın ve gümüşte yeni trend belli oldu

Sert düşmüştü: Altın ve gümüşte yeni trend belli oldu
Yayınlanma:
Haftanın ilk gününe büyük bir düşüş şokuyla başlayan kıymetli metaller, Salı gününe güçlü bir tepki alımıyla başladı

Altın ve gümüş fiyatları, 3 Şubat Salı sabahı yatırımcısına moral veren bir tabloyla uyandı. Pazartesi günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini test eden piyasalarda, kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından fiyatlar "daha makul" bir zemine oturdu.

ONS ALTIN VE GRAMDA %3,5’LİK SIÇRAMA

2024/05/28/altin-gumus-dolar2.jpg

Dün yaşanan sert kırılmanın ardından alımlar hız kazandı:

Altın yükseliyor ama yatırımcı tedirginAltın yükseliyor ama yatırımcı tedirgin

SPOT ALTIN: Ons başına yüzde 3,5 yükselerek 4.817 dolara ulaştı. Hatırlanacağı üzere altın, geçtiğimiz Perşembe 5.594 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

GRAM ALTIN: Ons tarafındaki toparlanmaya paralel olarak yüzde 3,6 değer kazanan gram altın, 6.743 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

VADELİ PİYASA: ABD altın vadeli işlemleri (Nisan vadeli) de yüzde 3 artışla 4.791 dolara yükseldi.

"İRRASYONEL HAREKETLER YERİNİ ADİL DEĞERE BIRAKTI"

CNBC-e'de yer alan habere göre Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, son dalgalanmayı değerlendirerek; piyasanın bir süredir "irrasyonel" davrandığını ve mevcut fiyatların artık Ocak ayının ikinci yarısındaki "adil değer" seviyelerine yakın olduğunu belirtti.

Altın ve gümüş yön değiştirdiAltın ve gümüş yön değiştirdi

Rodda, Kevin Warsh’ın Fed başkan adaylığının, kıymetli metallerdeki büyük yükseliş balonunu patlatan "iğne" işlevi gördüğünü ifade etti.

GÜMÜŞTE %4,5'LİK ATAK

2024/05/18/altin-gumus.jpg

Pazartesi günü gümüşte yaşanan %30'a varan kayıpların ardından toparlanma daha keskin oldu:

SPOT GÜMÜŞ: Yüzde 4,5 artışla 81,61 dolara yükseldi. Gümüş Perşembe günü 121,64 dolarla tarihi zirveyi görmüştü.

DİĞER METALLER: Platin yüzde 0,6 artarak 2.134 dolara çıkarken; paladyum %0,5 düşüşle 1.711 dolara gerileyerek negatif ayrıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Ekonomi
Türkiye icralık oldu! Dosya sayısı 24 milyonu aştı
Türkiye icralık oldu! Dosya sayısı 24 milyonu aştı
Son dakika | Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Son dakika | Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İlk veri geldi: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkıyor
İlk veri geldi: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkıyor