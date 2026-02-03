Sert düşmüştü: Altın ve gümüşte yeni trend belli oldu

Altın ve gümüş fiyatları, 3 Şubat Salı sabahı yatırımcısına moral veren bir tabloyla uyandı. Pazartesi günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini test eden piyasalarda, kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından fiyatlar "daha makul" bir zemine oturdu.

ONS ALTIN VE GRAMDA %3,5’LİK SIÇRAMA

Dün yaşanan sert kırılmanın ardından alımlar hız kazandı:

Altın yükseliyor ama yatırımcı tedirgin

SPOT ALTIN: Ons başına yüzde 3,5 yükselerek 4.817 dolara ulaştı. Hatırlanacağı üzere altın, geçtiğimiz Perşembe 5.594 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

GRAM ALTIN: Ons tarafındaki toparlanmaya paralel olarak yüzde 3,6 değer kazanan gram altın, 6.743 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

VADELİ PİYASA: ABD altın vadeli işlemleri (Nisan vadeli) de yüzde 3 artışla 4.791 dolara yükseldi.

"İRRASYONEL HAREKETLER YERİNİ ADİL DEĞERE BIRAKTI"

CNBC-e'de yer alan habere göre Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, son dalgalanmayı değerlendirerek; piyasanın bir süredir "irrasyonel" davrandığını ve mevcut fiyatların artık Ocak ayının ikinci yarısındaki "adil değer" seviyelerine yakın olduğunu belirtti.

Altın ve gümüş yön değiştirdi

Rodda, Kevin Warsh’ın Fed başkan adaylığının, kıymetli metallerdeki büyük yükseliş balonunu patlatan "iğne" işlevi gördüğünü ifade etti.

GÜMÜŞTE %4,5'LİK ATAK

Pazartesi günü gümüşte yaşanan %30'a varan kayıpların ardından toparlanma daha keskin oldu:

SPOT GÜMÜŞ: Yüzde 4,5 artışla 81,61 dolara yükseldi. Gümüş Perşembe günü 121,64 dolarla tarihi zirveyi görmüştü.

DİĞER METALLER: Platin yüzde 0,6 artarak 2.134 dolara çıkarken; paladyum %0,5 düşüşle 1.711 dolara gerileyerek negatif ayrıştı.