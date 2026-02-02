Altın ve gümüş yön değiştirdi

Altın ve gümüş yön değiştirdi
Yayınlanma:
Piyasalarda bugün yaşanan ve "tarihi yıkım" olarak adlandırılan sert satış dalgası yerini hızlı bir toparlanmaya bıraktı. ABD’den gelen "Kevin Warsh" haberi ve borsalardaki teminat artışlarıyla dibi gören altın ve gümüş, akşam saatlerinde kayıplarını geri alarak yatırımcısına derin bir nefes aldırdı. Özellikle gümüşteki artış dikkat çekti.

Haftaya kabus gibi bir başlangıç yapan değerli metaller, seansın ilerleyen saatlerinde güçlü bir geri dönüş sergiledi. ABD Başkanı Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh ismini öne çıkarmasıyla başlayan fırtına, yerini dengelenmeye bıraktı.

ALTINDA 400 DOLARLIK REAKSİYON

Güne serbest düşüşle başlayan altın, birkaç saat içinde kayıplarının önemli bir kısmını sildi:

Gün içinde 4.402 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gören spot altın, tepki alımlarıyla yeniden 4.750 dolar bandının üzerine çıktı.

Alman devi: Altındaki çöküş aldatıcı!Alman devi: Altındaki çöküş aldatıcı!

Ons altındaki bu "V" tipi dönüş gram altına da yansıdı. Gün içinde 6.159 TL’ye kadar sarkan gram altın, akşam saatlerinde 6.670 TL’nin üzerine tırmandı.

GÜMÜŞÜN İNANILMAZ DÖNÜŞÜ

2024/05/03/altin-gumus-ibvx-cover-jpg.webp

Gümüş, bugünün en oynak ve en dikkat çekici enstrümanı oldu:

Perşembe günü 121 dolarla rekor kıran, bugün ise 72 dolara kadar çakılarak %11 değer kaybeden spot gümüş, muazzam bir taleple 83 doları aşarak günü artıda kapatmayı başardı.

ASIL YIKIMI 'TEMİNAT ARTISI' YAPTI

CNBC-e'de yer alan habere göre analistler, düşüşün sadece Kevin Warsh ismiyle açıklanamayacağını, CME Group'un (Chicago Ticaret Borsası) yaptığı hamlenin piyasayı kilitlediğini belirtiyor:

İslam Memiş altın için uyardı: 10 gün sonra başlıyorİslam Memiş altın için uyardı: 10 gün sonra başlıyor

CME, altın vadeli işlemlerinde teminatları %6'dan %8'e, gümüşte ise %11'den %15'e çıkardı.

Teminatları yetmeyen yatırımcılar ellerindeki altın ve gümüşü zorunlu olarak satmak (likidite etmek) zorunda kalınca, satışlar dalga dalga yayıldı.

WARSH: "DOLAR DOSTU" BİR BAŞKAN MI?

kevin-warsh-1.jpg
Trump, Kevin Warsh'ı Fed Başkan adayı olarak açıklamıştı.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer'a göre, piyasalar Kevin Warsh'ı "ultra güvercin" olarak fiyatlamıştı ancak gerçek tablo farklı olabilir.

Warsh'ın enflasyona odaklı ve Fed bilançosunu küçültmeye yönelik duruşu, doları güçlendirirken altını baskılayabilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Ekonomi
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Audi Q5 modeli Türkiye'de satılacak mı? Genel Müdür Kerem Güven açıkladı
Audi Q5 modeli Türkiye'de satılacak mı? Genel Müdür Kerem Güven açıkladı
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı