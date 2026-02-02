Altın ve gümüş yön değiştirdi

Haftaya kabus gibi bir başlangıç yapan değerli metaller, seansın ilerleyen saatlerinde güçlü bir geri dönüş sergiledi. ABD Başkanı Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh ismini öne çıkarmasıyla başlayan fırtına, yerini dengelenmeye bıraktı.

ALTINDA 400 DOLARLIK REAKSİYON

Güne serbest düşüşle başlayan altın, birkaç saat içinde kayıplarının önemli bir kısmını sildi:

Gün içinde 4.402 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gören spot altın, tepki alımlarıyla yeniden 4.750 dolar bandının üzerine çıktı.

Ons altındaki bu "V" tipi dönüş gram altına da yansıdı. Gün içinde 6.159 TL’ye kadar sarkan gram altın, akşam saatlerinde 6.670 TL’nin üzerine tırmandı.

GÜMÜŞÜN İNANILMAZ DÖNÜŞÜ

Gümüş, bugünün en oynak ve en dikkat çekici enstrümanı oldu:

Perşembe günü 121 dolarla rekor kıran, bugün ise 72 dolara kadar çakılarak %11 değer kaybeden spot gümüş, muazzam bir taleple 83 doları aşarak günü artıda kapatmayı başardı.

ASIL YIKIMI 'TEMİNAT ARTISI' YAPTI

CNBC-e'de yer alan habere göre analistler, düşüşün sadece Kevin Warsh ismiyle açıklanamayacağını, CME Group'un (Chicago Ticaret Borsası) yaptığı hamlenin piyasayı kilitlediğini belirtiyor:

CME, altın vadeli işlemlerinde teminatları %6'dan %8'e, gümüşte ise %11'den %15'e çıkardı.

Teminatları yetmeyen yatırımcılar ellerindeki altın ve gümüşü zorunlu olarak satmak (likidite etmek) zorunda kalınca, satışlar dalga dalga yayıldı.

WARSH: "DOLAR DOSTU" BİR BAŞKAN MI?

Trump, Kevin Warsh'ı Fed Başkan adayı olarak açıklamıştı.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer'a göre, piyasalar Kevin Warsh'ı "ultra güvercin" olarak fiyatlamıştı ancak gerçek tablo farklı olabilir.

Warsh'ın enflasyona odaklı ve Fed bilançosunu küçültmeye yönelik duruşu, doları güçlendirirken altını baskılayabilir.