Alman devi: Altındaki çöküş aldatıcı!

Geçtiğimiz Cuma günü emtia piyasalarında yaşanan ve "tarihin en dramatik çöküşlerinden biri" olarak kayıtlara geçen sert satış dalgasına rağmen, Alman devi Deutsche Bank geri adım atmadı.

Altının gözü o seviyede! Hem de çok kısa sürede

Banka, altın ve gümüşteki bu 'kan banyosunun' kalıcı bir trend dönüşü olmadığını savunarak, altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yürüyüşünü sürdüreceğini açıkladı.

Alman bankacılık devi Deutsche Bank analisti Micheal Hsueh tarafından yayımlanan 2 Şubat tarihli notta, piyasaları sarsan düşüşe rağmen altının temel dayanaklarının sarsılmadığı vurgulandı. Banka, yatırımcıların değerli metallere yönelme gerekçelerinin hala geçerli olduğuna inanıyor.

TARİHİ ÇÖKÜŞÜN ARDINDAKİ 'WARSH' ETKİSİ

Trump 'şahin' duruşuyla bilinen Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday gösterdi

Cuma günü piyasalarda son on yılın en kötü sahneleri yaşandı:

ALTIN VE GÜMÜŞTE YIKIM

Altın bir günde yüzde 9 değer kaybederken, gümüş yüzde 26'lık düşüşle tarihinin en büyük çöküşünü yaşadı.

TRUMP'IN HAMLESİ

Bu tarihi geri çekilmenin fitilini, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'şahin' duruşuyla bilinen Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstermesi ateşledi. Bu haber doları fırlatırken, haftalardır kesintisiz yükselen metallerde "kaçınılmaz düzeltmeyi" başlattı.

"TEMATİK GÜÇLER OLUMLU KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Deutsche Bank, fiyatlardaki bu ani düşüşün neden kalıcı olmayacağını şu üç maddeyle açıklıyor:

MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Merkez bankalarının doların alternatifi olarak altın rezervlerini artırma eğilimi hala çok güçlü.

ÇİN FAKTÖRÜ

Çin, değerli metallere yapılan yatırım akışının en büyük itici gücü olmaya devam ediyor.

DOLARDAN KAÇIŞ

ABD varlıklarını elden çıkarma ve spekülatif satın alma dalgası yapısal bir destek sunuyor.

BAKIR DA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Sadece altın ve gümüş değil, sanayinin nabzını tutan bakır da sert dalgalanmadan nasibini aldı.

Altında fırtına sertleşiyor! Dünyanın en büyük bankası 6 bin 300 dolar için tarih verdi!

Ton başına 14 bin 500 doları aşan ani bir yükselişin ardından, bakır fiyatları da altın ve gümüşe paralel olarak aynı hızla geriledi.