Altında fırtına sertleşiyor! Dünyanın en büyük bankası 6 bin 300 dolar için tarih verdi!
Yayınlanma:
Piyasalarda bugün yaşanan sert geri çekilme yatırımcıyı korkuturken, dünyanın en büyük bankası JPMorgan’dan "ezber bozan" bir rapor geldi. Banka, altındaki düşüşün kalıcı olmayacağını savunarak, onsun yıl sonuna kadar 6 bin 300 dolara fırlayacağını öngördü. Altın ve gümüş yatırımcısı bugün %6'lık kayıpla sarsılsa da, dev banka "fırtına geçecek, rekorlar tazelenecek" diyor.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde %6,5 gibi ağır bir kayıpla 4.536 dolar seviyesine gerilese de, JPMorgan yayımladığı analiz notunda orta vadeli "iyimser" beklentisini değiştirmedi.

Bankaya göre, mevcut düşüş yapısal bir çöküş değil, geçici bir dalgalanma.

MERKEZ BANKALARI 'ALTIN' DEMEYE DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan JPMorgan’ın rekor tahmininin arkasında yatan temel güç, kağıt paralardan kaçış eğilimi:

REKOR ALIM BEKLENTİSİ

Banka, 2026 yılında merkez bankalarının toplam 800 ton altın alımı yapacağını tahmin ediyor.

REEL VARLIK ÜSTÜNLÜĞÜ

"Kağıt varlıklar" yerine "reel varlıklara" (altın gibi fiziksel değerler) olan talebin, altını yapısal olarak desteklediği vurgulanıyor.

HEDEF 6.300 DOLAR

Bu alımların desteğiyle onsun yıl sonuna kadar 6.300 dolara yükselmesi bekleniyor.

GÜMÜŞTE 'ALTIN' KADAR GÜÇLÜ DEĞİLİZ

Altın için pembe bir tablo çizen dev banka, gümüş yatırımcısını ise temkinli olmaya çağırdı:

TABAN OLUŞTU

Gümüşün 75-80 dolar bandında bir taban oluşturduğu, kazanımların tamamının geri verilmeyeceği öngörülüyor.

YAPISAL ALICI EKSİKLİĞİ

Altının aksine, merkez bankalarının gümüşte "yapısal alıcı" konumunda olmaması, gümüşün altına göre daha savunmasız kalmasına neden oluyor.

REKORDAN SERT DÜŞÜŞE

Geçtiğimiz Perşembe 121,64 dolarla rekor kıran gümüşün, Pazartesi günü 72 doların altına kadar sarkması bu oynaklığın bir kanıtı olarak gösterildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

