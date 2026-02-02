Altının gözü o seviyede! Hem de çok kısa sürede

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe rekorlar kıran altın ve gümüş, yeni haftaya kabus gibi bir başlangıç yaptı. ABD'deki siyasi belirsizlikler ve yeni Fed başkanı adayının "şahin" duruşuyla sarsılan piyasalarda, gram altın sadece bir haftalık kazancını değil, aylar süren emeği de bir günde eritti.

ALTINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Güvenli liman arayan milyonlarca yurttaş, devasa değer kayıplarıyla karşı karşıya.

Altın ve gümüş piyasalarında "kara cuma" ile başlayan satış dalgası, yeni haftanın ilk gününde de hız kesmeden devam ediyor. Cuma günü yüzde 10 değer kaybeden gram altın, Pazartesi sabahı itibarıyla yüzde 9,3’lük bir darbe daha alarak 6 bin 177 lira seviyesine kadar geriledi.

"ALTINA HÜCUM DÖNEMİNİN HENÜZ BAŞINDAYIZ"

Alım-satım yapacaklar ise bu eşi az görülen dalgalanma karşısında yönünü arıyor. Altın daha düşer mi? Yeniden rekor kırar mı? Kafalar bu sorlarla karışırken ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz, "altına hücum" döneminin henüz başında oldunduğunu yazdı.

REKOR SEVİYELER

Gram altının çok kısa sürede 10 bin lirayı aşabileceğini öngören Oğuz, mevcut tabloyu "kamuflasyon" gerçeğiyle açıklarken; yurttaşın enflasyondan kaçmak için altına sığındığı "altın mülteciliği" dönemine dikkat çekti.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, altının sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda dünyanın "güvensizlik endeksi" olduğunu vurgulayarak yükselişin süreceğine dair çarpıcı nedenler sıraladı. Oğuz’a göre, ons fiyatının 6 bin dolara dayanması bir son değil; 8 bin hatta 10 bin dolar seviyeleri artık hayal değil.

DÜNYA YENİDEN 'ALTIN PARA' SİSTEMİNE Mİ DÖNÜYOR?

Oğuz, küresel piyasalarda doların rezerv para payı düşerken altının yükselişini şu verilere dayandırdı:

MERKEZ BANKALARI REKOR KIRDI

Geçen yıl dünya genelindeki merkez bankaları yaklaşık 5 bin ton altın topladı. Rezervlerdeki altın payının %25’ten geçmişteki %60-70 seviyelerine dönmesi bekleniyor.

DEV BANKALARIN HEDEFİ YÜKSEK

Goldman Sachs 5.400, Morgan Stanley 5.700, Societe Generale ise 6.000 dolarlık ons fiyatı öngörüyor.

JEOPOLİTİK TÜRÜBÜLANS

Trump dönemi gümrük tarifeleri, ticaret savaşları, ABD bütçe açığı ve BRICS ülkelerinin talebi altını yapısal olarak yukarı itiyor.

'GERDAN BANK' YASTIK ALTINDA BEKLİYOR

Yurt içinde altının gramının 10 bin liraya koşmasının arkasında "kamuflasyon" (gerçek enflasyonun saklanması veya hissedilen yüksek enflasyon) yattığını belirten Oğuz, şu tespiti yaptı: "Hiç birimiz enflasyonun ineceğine inanmıyor. Eline geçen paradan arttıran dahi üç beş gram dahi olsa altına koşuyor. Enflasyondan kaçanlar için altın, zorunlu sığınak bize".

Merkez Bankası’nın 641 tonluk rezervine karşılık, yurttaşın yastık altında 5.500 ton altın bulundurduğunun tahmin edildiğini belirten Oğuz, "Belki de kadınların hükmettiği 'gerdan bank', altın üzerinden güvence aramanın en doğal yolu" ifadesini kullandı.

"ALTINI OLAN KURALI KOYAR"

Hukuki ve siyasi güvensizlik ortamının altını beslediğini savunan Oğuz, yazısını şu sert tespitle noktaladı: