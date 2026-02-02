İslam Memiş altın için uyardı: 10 gün sonra başlıyor

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında yaşanan yoğun dalgalanmalar kafaları karıştırırken, İslam Memiş 10 gün sonraya işaret etti.

Altın fiyatlarında yaşanan "kara delik" benzeri düşüş, yatırımcıda "Daha da düşer mi?" endişesi yaratırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten psikolojik hazırlık uyarısı geldi.

Memiş, altının artık bir yatırım aracından öte, küresel bir spekülasyon aracına dönüştüğünü vurguladı.

"BU BİR DÜŞÜŞ DEĞİL, KAR SATIŞIDIR"

2023/05/10/altin.jpg

Yıla 6.195 TL’den başlayan gram altının 8.057 TL’ye kadar tırmandığını hatırlatan Memiş, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Gram altın 8 bin lirayı, ons altın 5.600 doları gördü. Şu an yaşananlar sadece kâr satışıdır. Bunu kalıcı bir düşüş olarak görmek doğru değil."

"Altın hem dolardan hem onstan besleniyor. Talebin canlı olması fiyatı yukarıda tutmaya devam edecektir."

10 GÜNLÜK 'DURAKLAMA' DÖNEMİ

Memiş, yatırımcıların takvimine not etmesi gereken kritik süreci açıkladı:

"Altın bir hafta, 10 gün daha dinlenebilir. Ancak bu sürecin ardından yukarı yönlü hareketlerin tekrar başlamasını bekliyoruz."

"Bu yıl altın ve gümüş yatırımcısının psikolojisi çok sağlam olmalı. Bu sert iniş ve çıkış senaryolarını bu yıl sık sık göreceğiz."

ONS ALTINDA 6.200 DOLAR HEDEFİ

2023/05/19/altinfiyat.webp

Teknik analizlerini paylaşan Memiş, ABD'nin dolar ve faiz politikasının altını destekleyeceğini belirtti:

"ABD zayıf bir dolar ve düşük faiz istiyor. Ons altın 5.880 doları yukarı yönlü kırarsa, 6.000–6.200 dolar aralığı kaçınılmaz olur."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

