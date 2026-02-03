Altın yükseliyor ama yatırımcı tedirgin

Tarihi düşüş sonrası altın tırmanmak için yoğun çaba gösteriyor. Dün sabah saatlerinde 6 bin 157 TL'ye kadar gerileyen altın bugün ne kadar oldu? yükselmeye devam edecek mi?

3 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış):6 bin 729,66 TL

  • Ons altın (satış): 4 bin 809,77 $

3 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL6.727,376.729,663,48%7:01
Ons altın $4.807,714.809,773,37%7:16
Çeyrek altın TL11.688,0012.056,003,17%7:01
Yarım altın TL23.369,0024.106,003,14%7:01
Tam altın TL45.488,2446.505,09-2,17%17:01
Cumhuriyet altını TL46.595,0048.028,003,14%7:01
Külçe altın ($/kg)162.500,00163.000,00-2,10%17:02

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

2 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem2 Şubat 2026
kapanış		Bugün 3 Şubat 2026Fark
Gram altın (satış)6.604,72 TL6.729,66 TL+124,94
Ons altın (satış)4.726,31 $4.809,77 $+83,46

3 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL

3 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.688,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.056,00 TL

3 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 23.369,00 TL
Yarım altın satış: 24.106,00 TL

3 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 45.488,24 TL
Tam altın satış: 46.505,09 TL

3 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 46.595,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.028,00 TL

3 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 4.807,71 $
Ons altın satış: 4.809,77 $

3 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 162.500,00 $
Külçe altın satış: 163.000,00 $

3 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,51 TL

Gram gümüş satış: 116,67 TL

3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

3 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4606 TL

Dolar satış: 43,4919 TL

Euro alış: 51,3491 TL

Euro satış: 51,4627 TL

Sterlin alış: 59,5168 TL

Sterlin satış: 59,6529 TL

3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.34 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.46 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

3 Şubat 2026 kripto piyasası

3 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
En pahalısını biz yiyoruz! Türkiye dünyayı geride bıraktı
Döviz kurlarında sınırlı yükseliş sürüyor
Sert düşen gümüş eski değerini geri bulabilecek mi?
