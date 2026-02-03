Altın yükseliyor ama yatırımcı tedirgin
3 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış):6 bin 729,66 TL
Ons altın (satış): 4 bin 809,77 $
3 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.727,37
|6.729,66
|3,48%
|7:01
|Ons altın $
|4.807,71
|4.809,77
|3,37%
|7:16
|Çeyrek altın TL
|11.688,00
|12.056,00
|3,17%
|7:01
|Yarım altın TL
|23.369,00
|24.106,00
|3,14%
|7:01
|Tam altın TL
|45.488,24
|46.505,09
|-2,17%
|17:01
|Cumhuriyet altını TL
|46.595,00
|48.028,00
|3,14%
|7:01
|Külçe altın ($/kg)
|162.500,00
|163.000,00
|-2,10%
|17:02
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
2 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|2 Şubat 2026
kapanış
|Bugün 3 Şubat 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.604,72 TL
|6.729,66 TL
|+124,94
|Ons altın (satış)
|4.726,31 $
|4.809,77 $
|+83,46
3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları
3 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4606 TL
Dolar satış: 43,4919 TL
Euro alış: 51,3491 TL
Euro satış: 51,4627 TL
Sterlin alış: 59,5168 TL
Sterlin satış: 59,6529 TL
3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları
3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.34 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.46 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
3 Şubat 2026 kripto piyasası
3 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum