Döviz kurlarında sınırlı yükseliş sürüyor
Yayınlanma:
Dolar, euro ve sterlin güne yukarı yönlü başladı. Dolar 43,49 TL seviyesinde sınırlı yükselişle seyrederken, euro 51,43 TL’ye, sterlin ise 59,62 TL’ye tırmandı.
3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
3 Şubat 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,46
|43,49
|0,05%
|7:51
|Euro (EUR)
|51,34
|51,43
|0,28%
|7:51
|Sterlin (GBP)
|59,48
|59,62
|0,30%
|7:51
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
2 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|2 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 3 Şubat 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,48 TL
|43,49 TL
|+0,01 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,38 TL
|51,43 TL
|-0,05 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,35 TL
|59,62 TL
|-0,27 TL
3 Şubat 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,46 TL
Dolar (USD) satış: 43,49 TL
3 Şubat 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,34 TL
Euro (EUR) satış: 51,43 TL
3 Şubat 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,48 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,62 TL
3 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL
3 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,51 TL
Gram gümüş satış: 116,67 TL
3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.34 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.46 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
3 Şubat 2026 kripto piyasası
