Döviz kurlarında sınırlı yükseliş sürüyor
Yayınlanma:
Dolar, euro ve sterlin güne yukarı yönlü başladı. Dolar 43,49 TL seviyesinde sınırlı yükselişle seyrederken, euro 51,43 TL’ye, sterlin ise 59,62 TL’ye tırmandı.

3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,49 TL

  • Euro (satış): 51,43 TL

  • Sterlin (satış): 59,62TL

3 Şubat 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,4643,490,05%7:51
Euro (EUR)51,3451,430,28%7:51
Sterlin (GBP)59,4859,620,30%7:51

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

2 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem2 Şubat 2026 kapanışBugün 3 Şubat 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,48 TL43,49 TL+0,01 TL
Euro (EUR) (satış)51,38 TL51,43 TL-0,05 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,35 TL59,62 TL-0,27 TL

3 Şubat 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,46 TL
Dolar (USD) satış: 43,49 TL

3 Şubat 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,34 TL
Euro (EUR) satış: 51,43 TL

3 Şubat 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,48 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,62 TL

3 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL

3 Şubat 2026 Altın Fiyatları

3 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,51 TL

Gram gümüş satış: 116,67 TL

3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.34 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.46 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

3 Şubat 2026 kripto piyasası

3 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

