Sert düşen gümüş eski değerini geri bulabilecek mi?
Yayınlanma:
Altın ile son 10 günde önemli değer kaybeden gümüş de altın gibi tekrar değer kazanma peşinde. Dün gramda 103 TL'ye, onsta da 74 dolara kadar gerileyen gümüş yolunu bulabilecek mi?

3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 116,27 TL

  • Ons gümüş (satış): 83,45 $

3 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram gümüş116,11 TL116,27 TL4,01%7:22
Ons gümüş83,32 $83,45 $4,42%7:37

2 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem2 Şubat 2026 kapanışBugün 3 Şubat 2026Fark
Gram gümüş (satış)114,33 TL116,27 TL+1,97 TL
Ons gümüş (satış)81,81 $83,45 $+1,64 $

3 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 155,36 TL

Gram gümüş satış: 155,52 TL

3 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 110,92 $

Ons gümüş satış: 111,02 $

3 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL

3 Şubat 2026 Altın Fiyatları

3 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4606 TL

Dolar satış: 43,4919 TL

Euro alış: 51,3491 TL

Euro satış: 51,4627 TL

Sterlin alış: 59,5168 TL

Sterlin satış: 59,6529 TL

3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.34 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.46 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

3 Şubat 2026 kripto piyasası

3 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

