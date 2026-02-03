Sert düşen gümüş eski değerini geri bulabilecek mi?

Altın ile son 10 günde önemli değer kaybeden gümüş de altın gibi tekrar değer kazanma peşinde. Dün gramda 103 TL'ye, onsta da 74 dolara kadar gerileyen gümüş yolunu bulabilecek mi?