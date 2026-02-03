Sert düşen gümüş eski değerini geri bulabilecek mi?
Yayınlanma:
Altın ile son 10 günde önemli değer kaybeden gümüş de altın gibi tekrar değer kazanma peşinde. Dün gramda 103 TL'ye, onsta da 74 dolara kadar gerileyen gümüş yolunu bulabilecek mi?
3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 116,27 TL
Ons gümüş (satış): 83,45 $
3 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|116,11 TL
|116,27 TL
|4,01%
|7:22
|Ons gümüş
|83,32 $
|83,45 $
|4,42%
|7:37
2 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|2 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 3 Şubat 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|114,33 TL
|116,27 TL
|+1,97 TL
|Ons gümüş (satış)
|81,81 $
|83,45 $
|+1,64 $
3 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 155,36 TL
Gram gümüş satış: 155,52 TL
3 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 110,92 $
Ons gümüş satış: 111,02 $
3 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL
3 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4606 TL
Dolar satış: 43,4919 TL
Euro alış: 51,3491 TL
Euro satış: 51,4627 TL
Sterlin alış: 59,5168 TL
Sterlin satış: 59,6529 TL
3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları
3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.34 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.46 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
3 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
3 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
3 Şubat 2026 kripto piyasası
3 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum