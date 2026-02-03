BIST 100 güne yükselişle başladı: Toparlanma sinyali mi?
3 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.704,37
Değişim: %0,61 (+83,42 )
Açılış: 13.725,45
Gün içi aralık: 13.660,78 – 13.755,36
İşlem hacmi: 1.206.281.523 milyar TL
Saat: 10:05
Gösterge
Değer
BIST 100 (son)
|13.704,37
Değişim
|%0,61 (+83,42 )
Gün içi en düşük
|13.660,78
Gün içi en yüksek
|13.755,36
İşlem hacmi
|1.206.281.523
Saat
|10:05
3 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|SANEL
|38,72
|10,00
|SEGMN
|42,34
|9,97
|UCAYM
|40,70
|5,71
|DIRIT
|26,94
|5,65
|KENT
|815,00
|5,16
3 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|PASEU
|137,00
|-5,52
|MEPET
|23,10
|-5,09
|BYDNR
|33,06
|-5,00
|VKFYO
|46,88
|-2,98
|DOGUB
|31,50
|-2,72
3 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|SARKY
|42,00
|124.212.102,00
|TRALT
|51,50
|123.893.498,50
|THYAO
|308,00
|119.902.244,00
|ISCTR
|17,00
|81.935.614,00
|ASELS
|304,25
|68.350.675,25
3 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.727,37 TL
Gram altın satış: 6.729,66 TL
3 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,11 TL
Gram gümüş satış: 116,27 TL
3 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,46 TL
Dolar satış: 43,49 TL
Euro alış: 51,34 TL
Euro satış: 51,43 TL
Sterlin alış: 59,48 TL
Sterlin satış: 59,62 TL
3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,38 TL
Motorin (dizel/mazot): 57,46 TL
LPG (otogaz): 30,09 TL
3 Şubat 2026 kripto piyasası