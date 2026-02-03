BIST 100 güne yükselişle başladı: Toparlanma sinyali mi?

BIST 100 güne yükselişle başladı: Toparlanma sinyali mi?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 3 Şubat 2026 Salı günü 10:05 itibarıyla 13.704,37 puanda.

3 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet

BIST 100: 13.704,37

Değişim: %0,61 (+83,42 )

Açılış: 13.725,45

Gün içi aralık: 13.660,78 – 13.755,36

İşlem hacmi: 1.206.281.523 milyar TL

Saat: 10:05

3 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi

Gösterge

Değer

BIST 100 (son)

13.704,37

Değişim

%0,61 (+83,42 )

Gün içi en düşük

13.660,78

Gün içi en yüksek

13.755,36

İşlem hacmi

1.206.281.523

Saat

10:05

3 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

SANEL38,7210,00
SEGMN42,349,97
UCAYM40,705,71
DIRIT26,945,65
KENT815,005,16

3 Şubat 2026 en çok düşen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

PASEU137,00-5,52
MEPET23,10-5,09
BYDNR33,06-5,00
VKFYO46,88-2,98
DOGUB31,50-2,72

3 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

SARKY42,00124.212.102,00
TRALT51,50123.893.498,50
THYAO308,00119.902.244,00
ISCTR17,0081.935.614,00
ASELS304,2568.350.675,25

3 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.727,37 TL

Gram altın satış: 6.729,66 TL

3 Şubat 2026 Altın Fiyatları

3 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,11 TL

Gram gümüş satış: 116,27 TL

3 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

3 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,46 TL

Dolar satış: 43,49 TL

Euro alış: 51,34 TL

Euro satış: 51,43 TL

Sterlin alış: 59,48 TL

Sterlin satış: 59,62 TL

3 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

3 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,38 TL

Motorin (dizel/mazot): 57,46 TL

LPG (otogaz): 30,09 TL

3 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

3 Şubat 2026 kripto piyasası

3 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Ekonomi
Türkiye icralık oldu! Dosya sayısı 24 milyonu aştı
Türkiye icralık oldu! Dosya sayısı 24 milyonu aştı
Son dakika | Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Son dakika | Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İlk veri geldi: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkıyor
İlk veri geldi: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkıyor